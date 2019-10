Ketua PA 212 Cilegon Siap Maju di Pilkada Kota Cilegon

CILEGON – Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Kota Cilegon Malim Hander Joni mengaku telah mantap untuk maju dalam Pilkada Kota Cilegon 2020 mendatang. Keseriusan Joni maju dibuktikan dengan dikembalikannya formulir pendaftaran bakal calon walikota ke kantor DPD PAN Kota Cilegon, Sabtu (26/10).

Joni menyoroti rendahnya pendapatan atau income per kapita masyarakat Kota Cilegon. Saat ini, kata dia, mayoritas pendapatan per kapita masyarakat per bulan masih di bawah Rp2,5 juta. Angka itu menurutnya masih cukup rendah karena tidak sesuai dengan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK). Kondisi itu pun dinilai menjadi ironi mengingat Kota Cilegon adalah kota industri dengan berbagai macam skala.

Kondisi income per kapita itu menurutnya menunjukkan belum terciptanya ekonomi berkeadilan di Kota Cilegon. Oleh karena itu, bila mendapatkan amanah memimpin Kota Cilegon ia akan mengajak seluruh stakeholder perekonomian di Kota Cilegon untuk menciptakan ekonomi berkeadilan.

Artinya, perkembangan ekonomi di Kota Cilegon mampu dirasakan oleh seluruh pihak, industri, pengusaha lokal, dan masyarakat secara umum. “Berusaha dalam berkeadilan. Semua stakeholder pengusaha apakah inti, para pengusaha lokal, harus berkeadilan juga, jangan kalangan tertentu yang menikmati. Income per kapita masih rendah, artinya sebaran keuangan hanya dinikmati oleh beberapa orang saja,” paparnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukannya adalah membangun komunikasi pembangunan dengan seluruh stakeholder. Komunikasi pembangunan yang ia maksud adalah melibatkan seluruh stakeholder guna menjawab persoalan yang benar-benar terjadi, kemudian, merumuskan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk bisa duduk di kursi kepala daerah, langkah politik Joni tidak akan berhenti pada penjaringan yang digelar oleh DPD PAN Kota Cilegon. Ia pun mengaku akan menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain di Kota Cilegon.

Sementara itu, Ketua Penjaringan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon DPD Partai PAN Kota Cilegon Syaefullah Asas menuturkan, Joni merupakan tokoh kedua yang telah mengembalikan formulir setelah Iye Iman Rohiman.

Asas mengapresiasi gagasan yang diutarakan oleh Joni. Hal itu menurutnya akan menjadi salah satu pertimbangan pihaknya dalam memberikan rekomendasi. “Visi-misi menjadi salah satu penilaian, kita bekerja secara objektif, semua tokoh mempunyai peluang,” paparnya.

Secara keseluruhan ada 14 tokoh yang telah ambil formulir penjaringan. Tim penjaringan memberikan tenggat waktu hingga 30 Oktober mendatang untuk mengembalikan formulir. (bam/ibm/ags)