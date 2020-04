Kopi Kenangan Tidak Lakukan PHK, Pimpinan Digaji Rp1

JAKARTA – Kopi Kenangan memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan saat menghadapi tantangan berat mengatasi dampak ekonomi dari penyebaran virus corona (Covid-19).

“Kopi Kenangan sadar bahwa pandemi Covid-19 memaksa kita untuk beradaptasi dengan melakukan berbagai perubahan sekaligus mengubah cara hidup sehari-hari. Sesuai visi kami, ‘Dari Indonesia untuk Dunia,’ Kopi Kenangan ingin turut bekerja bersama masyarakat Indonesia dan menghadapi masa-masa menantang ini,” ujar CEO Kopi Kenangan Edward Tirtanata dikutip dari siaran pers, Jumat (10/4).

Kata Edward, Kopi Kenangan berkomitmen untuk mendukung pihak-pihak yang terkena dampak pandemi Covid-19, terutama para pekerja kesehatan, karyawan Kopi Kenangan, serta mereka yang paling terkena dampak ekonomi akibat pandemi global ini.

Karena itu, pada 23 Maret 2020, manajemen Kopi Kenangan telah mengeluarkan Message From CEO: One Cup, One Customer, One Rupiah yang memastikan Kopi Kenangan tidak akan melakukan PHK terhadap barista dan karyawan tetap Kopi Kenangan.

“Bukan hanya itu, pimpinan Kopi Kenangan juga telah mengambil langkah pertama untuk memastikan kelangsungan bisnis dengan hanya mengambil gaji Rp1 per bulan mulai Maret 2020 sampai krisis ini berhasil diatasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung stabilitas finansial mereka yang terkena dampak akibat perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19,” ungkap Edward.

Kemudian, lanjut dia, menyediakan total budget Rp15 miliar sepanjang tahun 2020 untuk membantu berbagai pihak yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Sebesar Rp13 miliar digunakan untuk melindungi kesehatan dan keamanan pelanggan, barista serta produk Kopi Kenangan melalui pembelian mesin sterilisasi, hand sanitizer, alat pengecek temperatur dan sarung tangan serta masker non-medis melalui kampanye Sehat Bersama Kenangan (Senang). Sisanya yang Rp2 miliar akan didonasikan langsung kepada beberapa partner yang bekerja bersama Kopi Kenangan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Sejak 9 Maret 2020, Kopi Kenangan telah meluncurkan kampanye Senang (Sehat Bersama Kenangan) untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pelanggan serta karyawan. Kampenye berfokus pada kebersihan dan kesehatan barista serta mitra Kopi Kenangan. Kampanye Senang juga memastikan kebersihan produk yang dipesan secara online dengan menyertakan Senang Care Card dan penyegelan produk pesanan.

“Kopi Kenangan juga mendukung peraturan pemerintah untuk membatasi kontak fisik dengan meniadakan area duduk di gerai Kopi Kenangan,” katanya. (aas)