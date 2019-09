Kota Tangerang Tuan Rumah KMF, Bahas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

TANGERANG – Pemkot Tangerang menjadi tuan rumah Knowledge Management Forum (KMF) 2019 yang digagas International Urban Cooperation (IUC) bekerjasama dengan The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Global Covenant of Mayor (GCoM) Asia Tenggara. Pertemuan yang melibatkan 25 kota se-Indonesia dilakukan di Hotel Novotel Tangerang, Senin (16/9).

Wakil Walikota Tangerang Sachrudin mengatakan, banyak tantangan terkait iklim yang memerlukan penanganan segera. Seperti, kurangnya sumber daya baik material maupun manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kerangka kerja, strategi perencanaan, pengimplementasian, serta pemantauan pengurangan emisi karbondioksida.

“Ini yang menjadi tantangan kita bagaimana beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, sedangkan di sisi lain kita juga harus memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 29 persen di tahun 2030,” katanya kepada peserta KMF.

Terpilihnya Kota Tangerang sebagai tuan rumah pelaksanaan KMF tahun ini lantaran dinilai mendukung dan berkomitmen dalam membangun kota yang memiliki ketahanan iklm secara berkelanjutan.

“Kota Tangerang sudah melakukan penghijaun melalui program yang mengubah pola pikir masyarakat. Salah satunya Kampung Kita. Nanti ini akan sharing kepada daerah lain bagaimana kita mulai membangun, kemudian hasilnya seperti apa sekarang,” ungkap mantan Camat Cipondoh ini.

Untuk itu, Sachrudin berharap melalui KMF 2019, yang menjadi wadah seluruh pemerintah kota di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, belajar, dan berdialog dengan institusi atau lembaga terkait yang berfokus pada isu-isu perubahan iklim, bisa memberikan solusi dan penanganan ketahanan iklim di wilayah perkotaan.

“Dengan adanya forum ini semoga membantu menjawab tantangan dalam adaptasi dan kerjasama kita untuk melakukan mitigasi yang terencana dan terukur,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Tangerang Dedi Suhada mengatakan, banyak melakukan program-program yang berkaitan dengan antisipasi perubahan iklim. “Kami membuat program kampung iklim yakni memastikan wilayah perkampungan hijau dan banyak terdapat tanaman. Selain untuk menghias lingkungan ini juga tentu dilakukan untuk sedekah oksigen dan menjaga perubahan iklim di Kota Tangerang,” ungkapnya.

Diketahui, kegiatan yang digelar mulai tanggal 16 hingga 17 September 2019 ini, diisi dengan berbagai dialog dan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi), Yayasan Rumah Energi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas), dan masih banyak lagi. (one/asp)