Kualitas Udara Cilegon Membaik

CILEGON – Kualitas udara di Kota Cilegon semakin membaik. Tingkat polusi udara khususnya emisi atau gas buang kendaraan turun sebesar 40 persen. Zat karbon monoksida hasil pembakaran bahan bakar kendaraan yang rata-rata mencapai 5.000 mikrogram per meter kubik per hari turun menjadi 3.000 mikrogram per meter kubik.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Egi Ikbal Herdintok mengatakan, terjadi penurunan emisi atau gas karbon monoksida jika dirata-ratakan itu sampai 40 persen per hari. “Kalau dirata-ratakan turun dan angkanya sampai 3.000 mikrogram dari yang biasanya itu 5.000 mikrogram untuk karbon monoksida,” katanya, Jumat (17/4) pekan lalu.

Ia menjelaskan, ada 50 titik wilayah yang diuji lewat alat uji baku mutu udara sejak akhir Maret. Namun setiap tempat itu beda hasilnya. “Ada yang turun seribu sampai dua ribu,” tegasnya.

Egi menjelaskan, penyumbang rata-rata menurunnya karbon monoksida karena aktifitas kendaraan yang berkurang. Untuk industri, lanjut dia, belum menghitung seberapa besar penurunanya jika pabrik tidak beroperasi. Namun kemungkinan bisa menyumbang penurunan lebih besar.

“Kebanyakan dari kendaraan dan transportasi umum. Untuk pabrik kami belum cek pabrik mana yang tutup juga belum terdengar,” paparnya.

Egi menilai baku mutu udara semakin membaik sejak minimnya kendaraan yang beroperasi di jalan sebagai dampak penerapan kerja dari rumah. Tapi apabila keadaan normal kembali angkanya pasti akan mengalami kenaikan kembali. “Selama mulai akhir Maret sampai sekarang angkanya itu menurun, tapi mungkin kalau sudah normal akan naik kembali,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Cilegon Tb Didi Sukriadi menjelaskan, penekanan terhadap polusi udara terus dilakukan oleh DLH Kota Cilegon salah satunya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon melakukan uji emisi kendaraan. “Ada banyak upaya yang dilakukan, salah satunya berkoordinasi dengan Dishub soal emisi kendaraan yang layak sehingga itu juga menekan polusi udara,” pungkasnya. (bry/alt)