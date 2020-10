KWT Nirwana Bikin RW 06 Pasirceuri Berbunga

PADARINCANG – Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Nirwana telah mampu membuat RW 06, Kampung Pasirceuri, Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, menjadi kampung berbunga. Bunga-bunga ini menambah keasrian kampung peraih juara harapan IV Lomba Kampung Bersih dan Aman (LKBA) 2019.

Sekretaris Desa Kadubeureum Dudi Apipudin mengakui, setelah LKBA tahun lalu selesai, RW 06 kembali kumuh. Hasil penataan kampung ini saat mengikuti LKBA 2019 tidak dirawat oleh warga.

Beruntung, KWT Nirmala mau ambil peran. Ibu-ibu anggota KWT Nirmala turun tangan merawat hasil penghijauan di kampungnya.

”KWT di sana sangat aktif. Di saat suaminya ke kebun atau sawah, ibu-ibu merawat tanaman,” kata Dudi kepada Radar Banten, Kamis(15/10).

Kini, di setiap pekarangan rumah warga kampung yang memiliki Curug Cikotak ini, terdapat tanaman yang di dalam polybag. ”Nanti tanaman itu bakal disebar ke pinggir jalan,” jelas Dudi.

Tanaman bunga juga disiapkan oleh ibu-ibu anggota KWT Nirmala. Tanaman bunga ini melengkapi tanaman hijau di pekarangan rumah warga dan pinggir jalan di kampung ini.

Soal dekorasi lingkungan RW 06, Dudi mengakui, pihak desa tidak bisa membantu pembiayaannya. Biaya pengecatan jalan dan kegiatan dekorasi lainnya, menurutnya, bakal dipenuhi warga secara swadaya.

”Dananya keserap (penanganan-red) Covid semua, jadi kami mengandalkan swadaya,” ujarnya.

Ketua KWT Nirwana Herni Suherni menambahkan, pihaknya bakal terus memperbanyak tanaman bunga. Pihaknya menargetkan bakal mempertahankan gelar juara LKBA tahun lalu. ”Bahkan, tahun ini kami harus bisa meraih best of the best,” tandasnya.

Herni optimistis karena ibu-ibu warga RW 06 sangat kompak. Bukan hanya rutin membersihkan lingkungan dari sampah, ibu-ibu juga mau belajar menanam bunga dan tumbuhan lainnya. ”Insya Allah, juara,” pungkasnya. (mg06/don))