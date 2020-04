Laba Bersih Bank bjb Rp418 Miliar

BANDUNG – Di tengah perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh pandemi virus corona atau Covid-19, Bank bjb masih mencatatkan kinerja positif. Hal tersebut dibuktikan dengan raihan laba bersih sebesar Rp418 miliar pada triwulan I tahun 2020. Capaian positif tersebut diikuti penambahan nilai aset yang tercatat sebesar Rp123 triliun atau tumbuh sebesar 4,5 persen year on year (y-o-y).

Sektor kredit tumbuh 9,1 persen y-o-y menjadi Rp82,7 triliun. Pertumbuhan total kredit ini berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada di kisaran 6,09 persen per- Januari 2020. Pertumbuhan kredit tersebut berhasil dicapai akibat kualitas kredit yang diberikan dapat dijaga. Angka kredit macet dan bermasalah (Non Performing Loan) juga berhasil ditekan pada kisaran 1,65 persen, yang juga di bawah rata-rata industri perbankan nasional yang tercatat 2,56 persen per Januari 2020. Dalam upaya penghimpunan dana, tercatat Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perseroan bertumbuh 4 persen y-o-y menjadi sebesar Rp93,8 triliun. Perseroan juga berhasil menjaga porsi dana murahnya atau Current Account Saving Account (CASA) di level 48,5 persen.

Direktur Utama Bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, catatan positif yang dibubuhkan perseroan ini menunjukkan kekuatan kinerja perusahaan di tengah gempuran perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hasil positif ini diiringi dengan serangkaian inovasi dan pengembangan berbagai produk dan jasa layanan perseroan.

“Ini demi menjaga keberlanjutan usaha yang konsisten,” kata Yuddy pada acara pemaparan kinerja triwulan 1 tahun 2020 – Analyst Meeting Bank bjb yang bertempat di Kantor Pusat Bank bjb, Bandung, Selasa (28/4).

Ia menyampaikan, pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan tetap dijaga di tengah kondisi wabah virus corona yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini, Bank bjb masih dapat menjaga catatan laju pertumbuhan positif.

Dalam penyelenggaraan Analyst Meeting 2020 kali ini, Bank bjb memodifikasi kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 melalui format webinar. Rangkaian raihan positif ini menjadi catatan tersendiri bagi Bank bjb. Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen perseroan untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, dipadukan dengan pengembangan berbagai produk dan jasa layanan keuangan yang dilakukan perseroan yang akan terus diperbaharui. Inovasi dilakukan guna memberikan pengalaman transaksi yang lebih nyaman, praktis sekaligus efisien.

Langkah-langkah untuk menopang laju pertumbuhan bisnis dipersiapkan dan akan menjadi senjata andalan untuk digunakan menghadapi berbagai situasi, termasuk seperti kondisi pandemi saat ini. Seluruh aktivitas yang dijalankan akan senantiasa beriringan dengan semangat untuk terus-menerus meningkatkan kualitas layanan demi mengoptimalisasi potensi pertumbuhan usaha.

“Ini untuk mewujudkan visi menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia,” katanya. (skn/aas)