Lima Manfaat Rutin Donor Darah

JAKARTA – Donor darah tak hanya dapat menyelamatkan nyawa bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah, tapi juga bisa membawa kebaikan terhadap kesehatan pendonornya. Nah, apakah benar donor darah juga bisa bermanfaat terhadap kulit Anda?

Sebetulnya, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa donor darah memiliki dampak baik terhadap kesehatan maupun kecantikan kulit. Meskipun demikian, donor darah diketahui tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi penerimanya, tapi juga dapat bermanfaat bagi pendonor.

Selain perasaan bahagia karena dapat membantu orang yang membutuhkan, donor darah juga dapat memberikan dampak positif dan manfaat mengejutkan untuk kesehatan Anda.

Berikut beberapa manfaat yang bisa Anda rasakan jika Anda rutin melakukan donor darah:

1. Menjaga kesehatan mental

Donor darah tak hanya dapat memberikan manfaat positif untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental Anda. Menurut laporan dari Mental Health Foundation, dengan membantu orang lain maka Anda dapat:

– Mengurangi stres

– Memperbaiki emosi Anda

– Menghilangkan perasaan negatif

– Menumbuhkan rasa empati dengan orang lain

2. Menurunkan risiko penyakit jantung

Menurut studi yang dilakukan pada tahun 2013 dan dipublikasikan di “Journal of Blood Medicine”, dilaporkan bahwa dengan donor darah secara rutin dapat secara signifikan menurunkan kadar kolesterol total dan kadar low-density lipoprotein(LDL alias kolesterol jahat).

Penurunan kadar kolesterol total dan LDL ini dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Donor darah rutin juga dapat menurunkan kadar simpanan zat besi di dalam tubuh sehingga dapat menurunkan risiko serangan jantung. Cadangan zat besi yang tinggi di dalam tubuh dapat meningkatkan risiko serangan jantung.

3. Menurunkan risiko kanker

Tak hanya dapat menurunkan risiko penyakit jantung, rutin donor darah juga bisa menurunkan risiko kanker. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di “Journal of the National Cancer Institute”, dengan rutin donor darah, risiko Anda untuk mengalami beberapa kanker dapat menurun.

Beberapa jenis kanker tersebut di antaranya: kanker hati, kanker usus besar, kanker paru, kanker esofagus, dan kanker lambung. Studi lain yang dipublikasikan di “Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology” juga mendukung hal yang sama. Dengan rutin donor darah, maka risiko peradangan bisa turun sekaligus meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh.

4. Menurunkan berat badan

Rutin donor darah dapat berdampak juga pada berat badan Anda. Menurut studi yang dilakukan oleh Universitas California, Amerika Serikat, disebutkan bahwa dalam satu kali sesi donor darah seseorang dapat membakar hingga 650 kalori.

Sehingga, jika Anda donor darah secara rutin dapat menurunkan berat badan dengan signifikan. Namun, tentu saja salah satu syarat donor darah adalah memiliki tubuh yang sehat.

5. Menstimulasi produksi sel darah yang baru

Setelah donor darah, tubuh akan “bekerja” untuk mengganti darah yang hilang, sehingga dapat menstimulasi pembentukan sel darah yang baru dan menjaga kesehatan Anda. Selain itu, rutin donor darah juga dapat menurunkan risiko hemokromatosis. Hemokromatosis adalah kondisi medis yang disebabkan oleh kelebihan penyerapan zat besi di dalam tubuh.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh orang yang mengonsumsi alkohol, anemia, atau penyakit lainnya. Dengan rutin donor darah, maka Anda bisa terhindar dari kelebihan zat besi di dalam tubuh.

Rutin donor darah memang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan Anda. Selain itu, bonusnya Anda juga akan mendapatkan skrining kesehatan gratis karena sebelum donor darah, akan dilakukan pengecekan kesehatan seperti tekanan darah, suhu tubuh, cek HIV, hepatitis, sifilis dan penyakit lainnya. Jadi, ayo mulai rutin donor darah. (RN/RVS/klikdokter)