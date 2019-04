Liverpool kembali ke puncak klasemen Premier League usai menang atas Cardiff City di Cardiff City Stadium, Minggu (21/4). The Reds menang 2-0 berkat gol Georginio Wijnaldum di menit ke-56 dan penalti James Milner di menit ke-81.

Kemenangan ini membuat Liverpool memimpin klasemen dengan 88 poin dari 35 pertandingan, selisih dua poin dari Manchester City yang baru melakoni 34 laga. “Yang bisa kami lakukan hanya menjaga tekanan untuk mereka (City). Kami harus memenangi sisa pertandingan,” kata Milner kepada Sky Sports.

Mantan pemain City itu mengatakan, kedua tim pasti sama-sama berharap mereka terus menang dan lawannya tergelincir. “Itu tidak akan mudah dari pekan ke pekan. Kami harus konsentrasi dengan sempurna,” ujar Milner. (adk/jpnn)

Klasemen sementara Premier League:

Jadwal sisa dua tim papan atas:

Liverpool

27 April: home vs Huddersfield Town

5 Mei: away vs Newcastle United

12 Mei: home vs Wolverhampton Wanderers

Manchester City

25 April: away vs Manchester United

28 April: away vs Burnley

4 Mei: home vs Leicester City

12 Mei: away vs Brighton & Hove Albion