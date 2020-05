Mabes Polri Bagikan 10 Ton Beras ke Warga Serang

SERANG – Polres Serang membagikan 10 ton beras dan alat pelindung diri (APD) kepada warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang, Jumat (29/5). Bantuan dari Mabes Polri itu didistribusikan melalui personel Bhabinkamtibmas Polres Serang.

“Bantuan ini kami serahkan kepada personel Bhabinkamtibmas untuk segera didistribusikan kepada warga yang terdampak virus corona atau COVID-19 di wilayah kerja masing-masing,” kata Kapolres Serang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mariyono kepada Banten Raya (Radarbantengroup) di Mapolres Serang, kemarin (29/5).

Dikatakan Mariyono, setiap kepala keluarga (KK) terdampak diberikan masing-masing 5 kilogram beras, kacamata pelindung, hand sanitizer, sarung tangan serta sabun cuci tangan. Bantuan itu harus diberikan sesuai sasaran.

“Dalam mendistribusikan bantuan ini, saya ingatkan juga, seluruh personel Bhabinkamtibmas wajib melaksanakan protokol kesehatan. Diharapkan bantuan ini bisa membantu masyarakat ditengah wabah pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Mariyono mengatakan, pemberian bantuan itu sesuai program Mabes Polri melalui Polres-polres di seluruh Indonesia sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat di tengah wabah Pandemi Covid-19.

“Bantuan ini untuk kali ketiga diserahkan ke Polsek-polsek, karena mereka mengetahui masyarakat mana yang berhak menerima, khususnya para Babinkamtibmas,” jelasnya.

Mariyono menambahkan saat ini masyarakat sedang manjalani new normal, yaitu melaksanakan kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19. New normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona.

“Selalu jaga jarak, penggunaan masker, membatasi pengunjung di fasilatas umum serta menyiapkan fasilitas cuci tangan,” terangnya. (bry/nda)