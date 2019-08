Make Over Gathering Bareng MUA dan Influencer

SERANG – Make Over menggelar acara MUA dan Influencer Gathering di Hotel Amaris Serang, Kamis (29/8). Acara yang dihadiri sembilan make up artist (MUA) dan influencer ini diisi pengenalan produk, kuis dan games untuk mengasah kemampuan soal perlengkapan kosmetik.

Penanggung Jawab Make Over Serang Fenty Prestianti Permatasari mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi bagi konsumen Make Over, khususunya make up artist dan selebgram di Serang, Pandeglang, Cilegon, dan Lebak. “Ini sebagai upaya tim untuk mendekatkan diri kepada konsumen,” katanya di sela-sela acara.

Kata dia, kehadiran brand kosmetik ini mendapatkan respons yang cukup baik. Oleh karena itu, Make Over juga memperkenalkan produk terbaru yakni powerstay series.

Selebgram Poppy Indrawati Safitri mengaku senang karena bisa mendapatkan undangan dari Make Over untuk mengikuti acara gathering. Ia menilai acaranya bagus dan termasuk salah satu yang menggunakan produk Make Over. “Banyak produk Make Over yang saya gunakan,” katanya. (skn/aas/ags)