TANGERANG – Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri berharap Hari Buruh Internasional selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan dilaksanakan dengan tertib.

“Bebas saja buat kegiatan yang positif. Silahkan yang mau demo, yang penting tertib, jalan santai, sepeda santai, mancing bersama, liburan bersama keluarga, silahkan. Yang penting semua merayakan Mayday dengan riang gembira, ” kata Menaker saat mengikuti lomba gerak jalan santai buruh dalam rangka Hari Buruh di Tugu Adipura, Tangerang, Minggu (29/4).

Memperingati May Day, Menaker mengajak semua pihak bersama-sama berjuang untuk kepentingan buruh dengan penuh riang gembira, May Day is Fun Day.

“Kalau berjuang dengan riang gembira, kita semakin termotivasi untuk berjuang, semakin optimis dengan perjuangan dan tentu akan lebih canggih dan cerdas dari sisi strategi dan metode perjuangan, ” katanya dikutip dari JPNN.

Menaker melanjutkan, kalau perjuangan buruh isinya penuh kegalauan atau sedih maka itu tidak akan memberikan semangat.

“Mari peringati May Day tahun ini dengan suka cita penuh riang gembira sesuai tagline May Day is fun day, ” katanya Menaker Hanif. (JPNN/JPG)