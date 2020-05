Mendag Pastikan Stok Sembako Aman

TANGERANG – Memastikan harga dan ketersediaan stok aman, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melakukan pengecekan langsung ke Pasar Anyar, Kota Tangerang, Sabtu (16/5). Dalam pengecekan tersebut, Mendag didampingi Walikota Tangerang Arief R Wismansyah dan jajarannya.

Menurut Agus, gula pasir menjadi barang yang banyak dicari beberapa bulan belakangan ini. Bahkan pembelian gula pasir termasuk yang dibatasi. Selain itu, harga gula pasir sempat naik.

“Setiap hari akan kita kirim 24 ton gula pasir dengan harga jual 12.500 per kilo gram ke tiap-tiap provinsi. Sehingga menjelang lebaran, masyarakat bisa mendapatkan gula pasir dengan harga yang relatif normal,” ujarnya di Pasar Anyar, Sabtu (16/5).

Agus mengatakan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mengontrol dan terjun langsung ke lapangan untuk pengecekan harga-harga bahan pokok termasuk gula pasir.

“Saya melihat komoditi pangan di Kota Tangerang masih relatif aman. Beberapa harga tetap stabil seperti telur dengan harga Rp20 ribu per kilogram, daging sapi masih Rp120 ribu per kilogram dan bawang putih yang mengalami kenaikan harga menjadi Rp32 ribu per kilogram,” paparnya.

Sementara, Walikota Arief R Wismansyah menjelaskan, Pemkot Tangerang juga melakukan pengawasaan ketat terhadap bahan pangan yang ada di Kota Tangerang khususnya di pasar-pasar. Hal tersebut, agar masyarakat tidak panik dan juga tidak kesulitan dalam mencari bahan pangan.

“Kami akan terus berkordinasi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang dan PD Pasar, untuk menjaga stabilitas harga pangan agar warga tidak resah dengan kenaikan harga dan ketersediaan barang menjelang lebaran,” ungkapnya.

Ia memastikan, menjelang Idul Fitri dan di tengah pandemik virus corona, harga pangan di pasar yang ada di Kota Tangerang akan tetap stabil. Karena jika ada kenaikan harga, dirinya meminta Disperindagkop dan UMKM melakukan pengecekan mengenai adanya kenaikan harga.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, menjelang Idul Fitri harga pangan tetap stabil. Kalaupun ada yang melakukan kecurangan maka akan segera dilaporkan ke satgas pangan, untuk selanjutnya dilakukan penindakan tegas,” pungkasnya. (asp/rbnn)