PENYANYI dan aktris Mikha Tambayong mendadak beken di kalangan pencinta K-pop dan K-drama. Sebuah video singkat menunjukkan Mikha menerima sertifikat kelulusan dari aktor Jung Hae-in dalam acara Get It Beauty: Better School Girls. Acara tersebut berkonsep sekolah dengan peserta para gadis. Mereka ikut berbagai kelas seputar kecantikan, mode, dan gaya hidup.

Meski baru beredar, sebenarnya Mikha mengikuti acara di Seoul, Korea Selatan, itu akhir tahun lalu. Saat itu, Mikha diundang sebagai brand ambassador produk smartphone buatan Korea. Kebetulan, ponsel tersebut menjadi sponsor acara.

”Selama beberapa hari, aku sama peserta lain belajar banyak tentang budaya pop dan tren di Korea Selatan langsung dari pakarnya,” katanya kepada Jawa Pos, Sabtu (9/2) malam.

Hasilnya, wawasan Mikha soal hiburan dan mode Korea Selatan lebih terbuka. Apalagi, dia mengaku bukan pencinta K-pop atau K-drama.

"Misalnya cara atau tren make-up, kan aku nggak selamanya bisa ngandelin make-up artist," ujar Mikha yang hadir di Seoul bersama tiga influencer asal Indonesia, Silvia Muryadi, Sasyachi, dan Claudiaphankova.