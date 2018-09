JAKARTA – Nokia 6.1 Plus resmi meluncur di pasar smartphone tanah air. Nokia 6.1 Plus hadir dengan sistem operasi Android murni alias Android One.

General Manager HMD Global Indonesia Sanmeet Singh Kochhar mengatakan, Nokia 6.1 Plus membawa hardware dan software terbaik. “Bekerja sama dengan Google, kami berikan smartphone dengan Android murni untuk konsumen,” ujarnya di acara peluncuran smartphone Nokia 6.1 Plus di Jakarta, Kamis (6/9), sebagaimana dilansir JawaPos.com.

Dari segi spesifikasi, Nokia 6.1 Plus mengemas layar dengan aspek rasio layar 19:9. Bentangnya sendiri selebar 5,8 inci dengan resolusi Full HD Plus. Mendukung kesan kekinian, ada juga notch di bagian atas layarnya. Nokia 6.1 Plus dimotori platform Qualcomm Snapdragon 636. Berpadu dengan chipsetnya, ada RAM 4 GB dan penyimpanan internal 64 GB. Ruang simpannya masih bisa diekspansi hingga 400 GB dengan MicroSD.

Dari sektor fotografi, Nokia 6.1 Plus didukung kamera belakang dengan sensor ganda 16 MP dan 5 MP. Sementara pada bagian depan terdapat penembak gambar selfie dengan kemampuan 16 MP. Lainnya dari Nokia 6.1 Plus adalah baterai dengan daya 3.060 mAh. Sementara Android murninya berjalan di atas Android Oreo 8.1.

Nokia 6.1 Plus hadir dalam tiga pilihan warna, yakni Gloss Black, Gloss White, dan Gloss Midnight Blue. Nokia 6.1 Plus tersedia mulai September ini di seluruh jaringan mitra penjualan di lndonesia dan akan dijual dengan harga Rp 3,399 juta.

Dalam pemasarannya, HMD Indonesia selaku pemegang lisensi merk dagang Nokia menggandeng operator telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE yaitu Smartfren. Smartfren bertindak sebagai official telco partner for preorder dalam memasarkan Nokia 6.1 Plus.

Pada masa preorder atau pemesanan awal produk bundling Smartfren Nokia 6.1 Plus, pengguna dapat memilikinya dengan cicilan 0 persen selama 12 atau 24 bulan, serta langsung mendapatkan benefit kuota internet 4G unlimited, menelepon sepuasnya ke sesama Smartfren, pulsa hingga Rp 600 ribu, dan voucher Go-Life senilai lebih dari Rp 200 ribu.

Adapun Nokia 6.1 Plus juga bisa didapatkan di beberapa situs belanja online seperti BliBli.com, Erafone.com, Dinomarket, JD.ID, dan beberapa seller rekanan Nokia. (ryn/JPC/JPG)