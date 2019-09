Pecinta Drone Abadikan Pembangunan BSD

SERPONG – Sinar Mas Land (SML) menutup kompetisi sekaligus mengumumkan pemenang Drone Video Competition 2019: Discover BSD Digital City di kawasan The Breeze BSD City belum lama ini. Dalam kompetisi tersebut, SML menerima ratusan hasil karya video yang spektakuler mulai dari progres pengembangan kawasan, edukasi, gaya hidup hingga hiburan yang tersedia di BSD City.

Dengan mengangkat tema “Live, Work, Learn, Play”, kompetisi pesawat kamera tanpa awak tersebut cukup mendapatkan sambutan luar biasa dari para pecinta drone dan komunitasnya. ”Kompetisi ini sudah kami buka sejak 21 Mei 2019 lalu, dan pengumuman pemenang diumumkan pada tanggal 31 Agustus 2019. Kami bangga perkembangan pembangunan di BSD City bisa diabadikan oleh teman-teman di komunitas drone,” kata Irawan Harahap Project Leader Digital Hub Sinar Mas Land.

Irawan menjelaskan, kompetisi terbagi menjadi dua periode. Periode pertama pada 20 Mei hingga 20 Juli 2019 yang dimenangkan Anton FPV (juara 1), Fietter Chalim (juara 2) dan Handry GW (juara 3). Periode kedua pada 20 Juli hingga 20 Agustus 2019 dimenangkan Inayah dengan hasil karya video “BSD City Drone” (juara 1), Anton FPV dengan judul karya video “BSD City Showreel 2019” (juara 2), Lutfi Hermawan Prasetyo dengan hasil karya video “BSD City is Like Our Home” (juara 3). Secara teknis proses shooting sendiri dilakukan di area BSD City dengan menangkap momen-momen kehidupan yang menarik.

Setelah selesai melakukan shooting dan editing, peserta akan mengunggah karya videonya ke akun media sosial untuk menggalang likes sebanyak-banyaknya. Kemudian peserta mengirimkan hasil karya kepada panitia untuk dilakukan proses penjurian.

“Dalam penjurian ada panel juri yang terdiri dari ahli bidang drone, videografi dan jurnalistik seperti Kemal Pahlevi, Eddy Hasby, Anton Chandra, dan Billy Soemawisastra, serta Sekjen Fasi, Kolonel Agung Sasongko. Karya dengan kualitas terbaik dan likes terbanyak menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah,” jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan kompetisi ini dapat mengakomodasi hobi dan keahlian masyarakat Indonesia dalam memanfaaatkan sisi positif teknologi perangkat terbang yang perkembangannya sedang masif di dunia. (adm)