JAKARTA – Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi menegaskan pemerintah belum menetapkan harga vaksin Covid-19.

Ia mengatakan, program vaksinasi pemerintah masih dinamis mengikuti proses pengadaan dan izin penggunaannya.

“Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan 9860/2020 telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac,” kata Siti dalam keterangan tertulis, Minggu (13/12)

Ia pun memastikan pemerintah belum menetapkan harga vakin Covid-19 yang bakal digunakan di Indonesia tersebut.

“Informasi yang beredar saat ini tidak dapat dijadikan rujukan dan kami himbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait vaksin dan vaksinasi Covid-19. Informasi resmi akan dapat diakses di situs kemkes.go.id, dan covid-19.go.id,” ucap Siti.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto sempat menyebut harga per dosis vaksin produksi Sinovac yang dipesan pemerintah berada di kisaran Rp200 ribu. “Harga per satuan, hasil dari BPKP, LKPP dan KPK, bahkan Kejaksaan Rp 211.282 per dosis. Ini untuk program murni, bukan vaksinasi pribadi, ini untuk tiga juta vaksin pertama,” kata dia saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (17/11). (fin/air)