Pemkab Tangerang Gelar Paripurna Hari Jadi ke-76

TIGARAKSA – Suasana khidmat dan juga meriah, tampak menyelimuti ruang utama rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Rapat tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Tangerang ke 76, Jumat (27/12)

Hadir dalam acara tersebut, selain Bupati Ahmed Zaki Iskandar beserta Istri, Yuli Zaki Iskandar, Wakil Bupati Mad Romli, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta seluruh OPD, Muspida, Muspika, unsur TNI & Polri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, MUI, KUA, KPU, Panwas, Kejari, unsur Ormas dan OKP se-Kabupaten Tangerang. hadir pula perwakilan dari Gubernur Provinsi Banten, Kepala Daerah se – Provinsi Banten, alim-ulama, tokoh masyarakat dan para tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, di hari jadi ke 76, pembangunan yang selama ini dilaksanakan dan telah dirasakan pula oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, tentunya tidak terlepas dari peranan seluruh stakeholder seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspida dan Muspika yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

“Pada hari ulang tahun ini, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh perangkat daerah. Pak kapolres, kejari, dandim, pengadilan tinggi maupun agama, seluruh masyarakat, termasuk MUI, dan ormas serta sumua pihak yang ikut dalam melaksanakan pembangunan,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmed Zaki Iskandar pun berharap. Dengan didorong kekompakan oleh segenap pihak pula, tentunya ke depan Pemerintah Kabupaten Tangerang dapat terus melaksanakan pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.

“Tentunya kami beharap dan terus berupaya untuk melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, agar ke depan nantinya Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang religius, sehat, cerdas dan sejahtera. Sekaligus menjadikan Kabupaten Tangerang ini semakin gemilang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengutarakan, memasuki usia yang ke-76 tahun Bupati Tangerang diharapkan dapat merealisasikan visinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius cerdas sehat dan sejahtera sehingga dapat membawa masyarakat Kabupaten kepada kehidupan yang layak dan sejahtera lahir batin menuju Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang.

“Kita patut bersyukur dan mengapresiasi kinerja Pemerintah yang selalu optimal dalam bidang pendapatan, karena dari tahun 2013 sampai sekarang PAD kita terus naik, ini suatu prestasi yang membanggakan,” kata politisi partai PDIP.

Senada dengan hal tersebut, Asisten Daerah Pemerintahan Provinsi Banten Syamsir mengatakan, komitmen Pemkab Tangerang untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tangerang patut diberikan apresiasi.

“Semoga di usia yang ke-76 ini segala bentuk harapan dan cita-cita bisa diwujudkan secara bersama-sama dengan semangat One Time One Spirit One Goal menuju Tangerang yang semakin gemilang sesuai sengan motonya,” tutupnya. (Wivy)