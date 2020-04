Pengurus KAMMI Turki Periode 2020-2021 Resmi Dilantik

TURKI-Pelantikan Pengurus Daerah Istimewa KAMMI Turki periode 2020-2021 telah resmi dilaksanakan di Teater Kuno Aspendos, Serik Antalya, Turki, Minggu(29/3). Pelantikan dengan tema “Diaspora KAMMI dan Visi Global Intelektual Muslim” ini dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP KAMMI Rakhmat Abril Kholis, disaksikan Ketua Umum KAMMI Turki yang terpilih, Adi Sutrisno, Ketua PPI Turki 2019-2020 dan juga sekaligus Deklarator KAMMI Turki Darlis Aziz,Ketua MPD KAMMI Turki Adhe Nuansa Wibisono, dan Eks Ketua Umum KAMMI Turki 2019-2020 Amar Ma’ruf.

Abril Kholis Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) PP KAMMI 2019-2021 Rakhmat Abril Kholis menjelaskan, melalui surat permohonan penerbitan SK Nomor : 001/PH//KU-i/1.PD-2/Pelantikan/II/2020, menetapkan Adi Sutrisno sebagai Ketua Umum KAMMI Turki periode 2020-2021.

“Dengan dilantiknya kepengurusan baru KAMMI Turki semoga menjadi awal kebangkitan cabang luar negeri KAMMI lainnya dan penanda generasi baru intelektual muslim Nusantara di pentas dunia,” kata Rakhmat dikutip dari siaran pers, Sabtu (4/4).

Dia secara pribadi sangat bangga dan bersyukur dengan pencapaian ekspansi KAMMI ke luar, negeri khususnya Turki, hingga mampu bertahan dan beregenerasi. KAMMI di luar negeri bukan hanya dipandang perlu sebagai wadah syiar Islam bagi para mahasiswa di sana, melainkan juga sebagai episentrum bagi para diaspora mahasiswa di Turki supaya mampu mendatangkan seluas-luasnya manfaat bagi bangsa.

“Selamat untuk pelantikan KAMMI Turki periode ini, semoga amanah sampai akhir masa khidmat,” tutur pemuda lulusan Master School of Strategic and Global Studies, University of Indonesia.

Ketua Umum KAMMI Turki yang terpilih Adi Sutrisno, berharap KAMMI Turki dapat terus aktif membangun dan menguatkan jaringan internasional di kawasan Eropa dan Asia.

“Dengan adanya ekspansi KAMMI di luar negeri, harapannya selain menguatkan akses jaringan internasional dikawasan Eropa dan Asia, KAMMI Turki juga akan fokus dalam pembentukan sumberdaya manusia melalui akses pendidikan, bisnis dan profesional,” ungkap alumnus Pendidikan Fisika FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat ini.

Kata Adi, KAMMI Turki akan bersinergi dengan berbagai komunitas diaspora Indonesia yang berada di Turki. KAMMI Turki akan menjalin hubungan baik terutama dengan PPI Turki sebagai wadah bersama pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Turki.

KAMMI Turki juga akan membuka komunikasi dengan dua cabang ormas Islam terbesar yaitu PCINU Turki dan PCIM Turki.

“Berdasarkan data yang disampaikan Pengurus Pusat KAMMI di Indonesia saat pelantikan Jumat (8/2/2020) malam di Gedung Joang ’45, Jakarta Pusat, Ketua Umum PP KAMMI Elevan Yusmanto menyampaikan bahwa hingga saat ini KAMMI sudah memiliki 30 pengurus wilayah (PW), 120 pengurus daerah (PD), 400 pengurus komisariat (PK), serta 9 KAMMI luar negeri,” ungkap pemuda yang juga pernah aktif sebagai Sekretaris Jenderal PW KAMMI Kalbar periode 2018-2019 dan Ketua Umum KAMMI Komisariat Universitas Tanjungpura Pontianak periode 2015-2016.

Amar Ma’ruf, Ketua Umum KAMMI Turki Periode sebelumnya optimistis wajah-wajah baru yang ada di kepengurusan punya kreativitias yang lebih tinggi dari sebelumnya. “Saya berharap semoga potensi yang besar tersebut juga kita sandingkan dengan kekuatan literasi (membuka wawasan seluas luasnya) supaya pergerakan KAMMI Turki ke depannya semakin diperhitungkan. Salah satu caranya, sama sama belajar meningkatkan budaya menulis,” tutur pemuda yang berprofesi sebagai dosen Faperta di Universitas Asahan dan Mahasiswa Doktoral Akdeniz University, Turki.

Deklarator KAMMI Turki dan juga Ketua PPI Turki 2019-2020 Darlis Aziz mengatakan, lahirnya KAMMI Turki di luar negeri tidak terlepas dari niat baik untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa bahwa dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia, maka Indonesia harus lebih berperan dalam mengadvokasi hak-hak kemanusian sebagai pengisi peradaban itu sendiri. Tujuan awal dari pendirian KAMMI Cabang Internasional di Turki ini juga dalam rangka mewujudkan prinsip gerakan KAMMI yang ke-5, yaitu Sebagai Perekat elemen keummatan dan watak gerakan untuk menjaga persaudaraan dan solidaritas muslim di manapun dia berada.

“Untuk Turki, Alhamdulillah sejak 2017 yang lalu, kita suda menjalin kerjasama yang strategis dengan berbagai dernek (OKP) dan bahkan dengan beberapa kampus dan juga kebeberapa lembaga aktivis pemuda nasionalis Turki lainnya,” tutur mahasiswa pascasarjana Culture Studies and Medya, Hacettepe Üniv & FSMVÜ Istanbul ini.

Ketua MPD KAMMI Turki Adhe Nuansa Wibisono menyatakan harapannya kepada pengurus baru. “Pascapelantikan ini KAMMI Turki akan menguatkan hubungan dengan berbagai stakeholder strategis seperti KBRI Ankara, KJRI Istanbul dan PPI Turki. Selain itu KAMMI juga akan bersinergi dengan berbagai ormas Indonesia lainnya di Turki seperti PCI Muhammadiyah, PCI Nahdhatul Ulama, IKAMAT dan IKPM,” tuturnya.

Mahasiswa Ph.D Studi Keamanan Internasional, Turkish National Police Academy ini menambahkan, bersama-sama diaspora Indonesia lainnya, KAMMI Turki akan berperan aktif dalam diplomasi publik untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Turki. (aas)