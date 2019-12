Perayaan Malam Tahun Baru 2020, Hotel Siapkan Acara Menarik

SERANG – Menjelang Tahun Baru sejumlah hotel menyiapkan acara untuk menarik pengunjung. Antara lain menginap berhadiah motor, hadiah uang tunai Rp10 juta, hiburan band ternama, makan malam spesial, dan lainnya.

Food and Beverage Manager Horison Ultima Ratu Serang Jajan Subagja Atmadja mengatakan, pada perayaan Tahun Baru Horison Ultima Ratu Serang menyediakan dua paket, yakni room package dan walk in package. Untuk paket menginap Rp999.000 nett per malam. Selain menginap, tamu berkesempatan mendapatkan hadiah utama sepeda motor. “Ini upaya meningkatkan okupansi dan apresiasi bagi tamu yang merayakan Tahun Baru,” katanya, Senin (30/12).

Menurutnya, untuk walk in package khusus tamu yang tidak menginap berupa paket dinner dengan harga Rp188.000 net per pax. Tamu ini berkesampatan dapat doorprize. “Ada doorprize voucer hotel dari group Horison,” tuturnya.

Pada perayaan Tahun Baru, tamu akan disuguhi beragam menu, mulai dari barbeque hingga menu tradisional Indonesia. Ada pula jajanan kaki lima yang akan didatangkan langsung dengan pedagangnya seperti batagor, siomai, kue putu, martabak, dan serabi.

Menurutnya, untuk acara Tahun Baru ini Horison Ultima Ratu Serang menargetkan sekira 250 pengunjung. Acara akan berlangsung di pool side hotel. Sementara okupansi kamar ditargetkan bisa mencapai 100 persen dari 93 kamar. “Hingga saat ini ada sekitar 30 kamar yang dipesan tamu,” tuturnya.

Sales & Marketing Manager The Royale Krakatau Hotel Convention And Golf Susaedi mengungkapkan, tamu yang menginap dua malam dapat menikmati tarif Rp1.950,000. “Lebih hemat kalau menginap dua malam,” ungkapnya.

Pada perayaan Tahun Baru 2020, The Royale Krakatau Cilegon mengusung tema Throwback to The 90’s dengan sajian menu Glam BBQ Night. Ada beragam menu yang ditawarkan, termasuk bagi tamu yang tidak menginap bisa mengambil paket BBQ dengan harga Rp250 ribu per pax.

Untuk acara hiburan, The Royale Krakatau Cilegon akan menghadirkan Naff dan Tantri Kotak. Kemudian ada glam photobooth, kids activity corner, DJ performance, dancer, magician, tarot, teller, games, countdown party, dan doorprize.

Sedangkan di Swiss Belinn Modern Cikande, perayaan Tahun Baru mengusung tema Cikande Cowboy. Tamu dapat ikut berpartisipasi dengan berpenampilan ala cowboy. “Nanti akan ada pemilihan best custome,” kata General Manager Swiss Belinn Modern Cikande Muhamad Kisro.

Perayaan Tahun Baru ini akan dimeriahkan DJ live, live band, dance perfomance, magic show, photobooth, games, dan kembang api. “Ada doorprize bagi tamu yang beruntung,” lanjut Kisro.

Selain menawarkan paket menginap, Swiss Belinn Modern Cikande menawarkan paket khusus acara Tahun Baru Rp188 ribu untuk satu orang. “Harga ini sudah termasuk pajak dan makan malam,” katanya.

Perayaan Tahun Baru, Swiss Belinn Modern Cikande menargetkan sekitar 150 orang pengunjung, baik yang menginap maupun tidak. “Harga yang kami tawarkan sangat terjangkau,” katanya.

Aston Anyer Beach Hotel tak ketinggalan. Hotel ini menggelar acara Tahun Baru dengan tema New Hope. Untuk tamu yang menginap berkesempatan mendapatkan hadiah sebesar Rp10 juta. “Jadi, tamu yang menginap berkesempatan mendapatkan hadiah utama dan ada hadiah lainnya,” kata General Manager Aston Anyer Beach Hotel Doddy Fathurahman.

Tingkat hunian di Aston Anyer Beach Hotel, lanjut dia, sudah mencapai 90. Dia optimistis bisa mencapai 100 persen. “Mudah-mudahan target tercapai sehingga wisatawan kembali menggairahkan kawasan Anyar dan sekitarnya,” ungkapnya. (skn/aas/ira)