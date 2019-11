Permudah Bayar Tagihan, Aetra Tangerang Gandeng OttoPay

JAKARTA – OttoPay sebuah aplikasi pembayaran non tunai yang diperuntukan bagi pedagang dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai solusi pembayaran digital yang terintegrasi untuk transaksi yang lebih mudah, aman, dan nyaman melalui media kode QR,



JAKARTA – PT Aetra Air Tangerang bekerja sama dengan OttoPay untuk memberikan pilihan bagi pelanggan air Aetra dalam membayar tagihan air bulanan melalui warung-warung Mitra OttoPay yang tersebar di kawasan Tangerang.



Aplikasi OttoPay juga membantu pedagang menambah penghasilan melalui fitur layanan pembayaran tagihan rumah tangga, seperti air dan listrik, juga pembelian pulsa, voucher game, BPJS, dan produk digital lainnya.



“Kami merasa senang dapat bekerja sama dengan Aetra Tangerang, dengan adanya kerja sama ini kami dapat memperluas layanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat Tangerang khususnya dalam hal pembayaran tagihan air bulanan. Dengan banyaknya jumlah Mitra OttoPay di kawasan Tangerang yang dapat terus bertambah, memberi keleluasaan pelanggan untuk membayar tagihan air bebas antre,” kata Budi Hartono, Direktur PT Reksa Transaksi Sukses Makmur (OttoPay) usai penandatanganan kerja sama, Kamis (31/10).



Saat ini Aetra Tangerang telah menyediakan pelayanan air bersih perpipaan bagi lebih dari 75.000 pelanggan di delapan kecamatan di Kabupaten Tangerang. Pelanggan Aetra Tangerang yang jumlahnya cukup besar ini akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran tagihan penggunaan air dengan tersedianya kanal pembayaran melalui kurang lebih 13.000 mitra OttoPay yang saat ini tersebar di Tangerang. Pembayaran tagihan air Aetra Tangerang melalui aplikasi OttoPay akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2,500 per transaksi.



Cara pembayaran tagihan air bulanan melalui mitra OttoPay sangat mudah, pelanggan hanya perlu datang ke warung mitra OttoPay terdekat, menyebutkan nomer pelanggan Aetra, kemudian mitra OttoPay menginput nomer pelanggan, dan jumlah tagihan akan tertera pada aplikasi OttoPay. Pelanggan dapat membayar tagihan air dengan uang tunai ataupun menggunakan kode QR melalui aplikasi pembayaran yang telah bekerja sama dengan OttoPay yaitu JakOne, Ottocash, BRISPAY, True Money dan One Mobile (OCBC NISP). Setelah proses pembayaran, pelanggan dapat memberikan alamat surat elektronik kepada pedagang untuk dikirimkan bukti pembayaran tagihan air, atau cara lainnya, bukti bayar dapat dibagikan melalui aplikasi Whatsapp atau foto langsung dari layar telepon genggam mitra OttoPay.

Hari Yudha Hutomo, Direktur Utama PT Air Aetra Tangerang memaparkan,

kerja sama Aetra Tangerang dengan aplikasi OttoPay menambah opsi kanal pembayaran tagihan air bulanan kepada pelanggan Aetra. “Dengan proses pembayaran yang online dan real time ini diharapkan semakin memberi kenyamanan pelanggan untuk membayar tagihan air bulanan tepat waktu,” katanya dikutip dari siaran pers.



Kemudahan yang didapat oleh pedagang melalui transaksi digital OttoPay yaitu dapat menghemat waktu, karena pelanggan hanya perlu memindai kode QR saja, pedagang tidak perlu repot mencari uang kembalian, penggunaan kode QR juga dapat meminimalisasi atau mengurangi antrean pelanggan, serta terdapat riwayat transaksi keuangan yang masuk dan keluar serta top up dari bank yang sudah bekerjasama dengan ottoPay dan gerai Alfamart.



Mitra OttoPay juga dapat mengandalkan tenaga sales representative yang siap membantu dalam segala hal terkait aplikasi OttoPay. Pembinaan berkala dilakukan oleh sales representative di masing-masing area yang secara rutin mengunjungi setiap mitra OttoPay yang beroperasi. (aas)