Pesta Diskon di Mal Edisi Kemerdekaan

SERANG – Sejumlah tenant di berbagai pusat perbelanjaan di Banten merayakan HUT ke-74 RI dengan menggelar diskon. Besarannya variatif. Bahkan ada diskon 74 persen sesuai dengan tahun kemerdekaan Indonesia.

Sejumlah tenant di pusat perbelanjaan Cilegon Center Mall, misalnya, sudah terlihat penawaran diskon untuk para pengunjung. Salah satunya Ace Hardware berupa semarak kemerdekaan dengan cashback hingga 17 persen. Selama 17-18 Agustus, pengunjung juga bisa belanja hemat hingga 45 persen untuk beberapa produk tertentu.

Sementara untuk tenant Julian Potts ada promo Merdeka dengan diskon hingga 74 persen yang berlaku mulai 14 – 24 Agustus. Sedangkan, Informa Cilegon juga ada promo Wow Sale dengan diskon hingga 50 persen. Selain itu, pengunjung juga bisa mendapatkan cash back hingga Rp4,5 juta. Ada pula cicilan nol persen hingga 24 bulan.

Senior Marketing Manager Cilegon Center Mall Juita Desiree senang bisa melihat berbagai tenant di malnya antusias merayakan HUT RI. Promo yang ditawarkan juga beragam sehingga diharapkan mampu menarik perhatian konsumen. “Yang tentu berimbas pada penjualan para tenant,” katanya, Kamis (15/8).

Hal serupa terjadi di Tangcity Mall, Kota Tangerang. Seperti Richeesse Factory menawarkan promo harga spesial Rp74 ribu untuk pembelian dua paket fire chicken dari 15 – 16 Agustus 2019. Ada juga promo dari Es Teler 77 dengan harga Rp74 ribu bisa mendapatkan tiga paket sekaligus. Promo bisa dinikmati dari 16-19 Agustus 2019. Sementara untuk Hoka-hoka Bento ada promo diskon 17 persen untuk setiap transaksi Rp74 ribu dari 16-17 Agustus 2019.

Marketing Communication Tangcity Mall Intan Amallia mengatakan, promosi tersebut sebagai cara tenant merayakan kemerdekaan Indonesia sekaligus meningkatkan penjualan. “Diharapkan bisa meningkatkan kunjungan yang memberikan pengaruh positif terhadap para tenant,” katanya.

Promo Kemerdekaan juga hadir di sejumlah tenant Supermal Karawaci. Antara lain X8Clothing dengan promo buy one get one mulai 15 -25 Agustus 2019. Pengunjung juga bisa mendapatkan promo di tenant jacknicklaus yang menawarkan diskon 17 % + 8 % + 45 %. Promo ini bisa didapatkan dari 15 -31 Agustus 2019. Sementara tenant D’Crepes menawarkan harga spesial mulai Rp17 ribu untuk makanan ringan tersebut.

Melalui akun instagram @supermalkarawaci, pusat perbelanjaan juga menggelar acara Independence Big Sale dengan diskon hingga 70 persen untuk semua produk. Acara yang berlangsung di Kids Atrium juga menggadakan lomba merakit cepat brick dan kreatif bagi anak-anak usia 4 – 12 tahun pada 17 dan 24 Agustus 2019.

Di luar pusat perbelanjaan, banyak pula brand yang menawarkan promo menarik bagi konsumen, seperti Pizza Hut. Makanan khas Italia ini menawarkan promo beli satu gratis satu. Ada pula McD yang menawarkan promo beli satu gratis satu untuk pembelian burger khusus layanan drive thru. (skn/aas)