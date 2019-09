Petani Kabupaten Serang Keluhkan Harga Garam Anjlok

SERANG – Harga garam lokal di Kabupaten Serang anjlok. Garam produksi petani Kabupaten Serang kesulitan masuk pasar industri karena masih banyak stok garam impor yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu dikeluhkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Serang Suhardjo kepada wartawan di halaman Pendopo Bupati Serang, Kemarin (25/9).

“Harga garam lokal di industri saat ini anjlok. Per Januari harganya masih Rp2.500 per kilogram, sekarang jadi Rp400 per kilogram begitu kita panen,” ungkapnya.

Selain itu, kata Suhardjo, para petani garam di Kabupaten Serang juga kesulitan memasarkan produksi garamnya ke industri karena masih ada cadangan garam impor.

Katanya, industri di Banten saat ini masih memiliki stok garam impor dan kondisi itu sulit dikendalikan karena permainan impor dari pemerintah pusat. “Kita sudah berkirim surat ke pemerintah pusat supaya dikendalikan impor garam ke kita, harus dahulukan garam lokal,” katanya.

Diungkapkan Suhardjo, petani garam baru mampu memproduksi 3.000 kilogram gram dari lahan produksi seluas 32 hektare. Masih ada 4.621 hektare lahan tambak garam yang belum digarap. “Kalau semuanya sudah tergarap, kita bisa supply kebutuhan garam nasional 10 persen, jadi tidak usah impor,” terangnya.

Menghadapi kondisi itu, Suhardjo berjanji, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk memasarkan garam lokal. Salah satunya caranya, mengincar konsumen rumah tangga. Pihaknya juga membutuhkan gudang untuk menampung minimal 2.000 ton garam agar saat musim hujan stok garam bisa dikeluarkan. “Kita produksi hanya lima bulan dalam satu tahun saat musim kemarau saja,” jelasnya.

Salah seorang petani garam asal Kecamatan Pontang, Amrullah membenarkan, soal sulitnya memasarkan garam produksinya karena harganya anjlok. “Harganya sampai Rp300 sampai Rp500 per kilogram, itu ditawar tengkulak,” keluhnya.

Menurut Amrullah, anjloknya harga garam juga dipicu panen raya garam, selain impor garam oleh pemerintah. Padahal, petani garam di Kabupaten Serang memproduksi garam kelas premium. Saat diteliti, garam hasil produksi petani di wilayahnya memiliki kadar natrium klorida (NaCl) 98 persen. Artinya, garam memiliki kualitas yang sangat baik.

“Garam kita lebih putih dari garam lainnya. Jadi, kami harap tahun depan impor dikurangi. Pemerintah harus mendahulukan garam asli daerah,” pintanya. (jek/zai)