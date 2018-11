SERANG – Sejak diperkenalkannya edisi khusus 50 Tahun Vespa Primavera bulan Oktober lalu, PT Piaggio Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan untuk merayakan peringatan 50 tahun Vespa Primavera.

Kegiatan konvoi resmi Vespa pertama di Kota Serang, Sabtu (17/11) merupakan salah satu kegiatan perayaan ulang tahun 50 tahun Vespa Primavera untuk terus menghidupkan semangat ikonik Vespa Primavera ke seluruh Indonesia.

Sebelumnya, kegiatan konvoi serupa dilaksanakan di Jakarta (3/11). Pada saat itu versi pertama Vespa Primavera tahun 1968 ikut turun ke jalan, melewati tempat-tempat ikonik di Jakarta.

Masih dalam suasana perayaan 50 Tahun Vespa Primavera, kali ini di kota Serang, PT Piaggio Indonesia menggelar konvoi Vespa pertama ke tempat ikonik yang resmi didukung oleh PT Piaggio Indonesia.

Konvoi resmi Vespa pertama ini diikuti oleh ratusan pecinta dan penggemar Vespa. Konvoi dimulai dari Monumen Perjuangan Masyarakat Banten di Alun Alun dan diteruskan dengan menjelajahi beberapa tempat historis dan ikonik di Serang.

Setelah berkendara bersama, acara perayaan ulang tahun Vespa Primavera yang ke-50 berlanjut di Piaggio Vespa Sinar Inti Serang, dimana para pecinta Vespa berkumpul dan menikmati penawaran khusus untuk Vespa Primavera 50th Anniversary atau produk lain Piaggio dan Vespa. Perayaan besar ulang tahun ke-50 tahun Vespa Primavera ini secara khusus dibuat untuk orang-orang yang ingin tampil beda dan menjadi inspirasi bagi orang lain, for the ones who believe in icons.

Perayaan Ulang Tahun ke-50 Vespa Primavera ini juga berada di ranah digital melalui Vespa Primavera 50th Anniversary Digital Content Competition (DCC) yang dilaksanakan sejak 8 Oktober 2018. Seluruh informasi mengenai kompetisi dapat ditemukan melaluiwww.vespa.co.id/50tahunvespaprimavera

Untuk terus menghidupkan semangat ikonik dari peringatan 50 tahun Vespa Primavera maka perayaan ini akan terus dilakukan melalui beberapa aktivasi menarik di diler bersama komunitas di beberapa kota di Indonesia. (Aas)