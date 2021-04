Polda Banten Gagalkan Penyelundupan 12.000 Bibit Lobster

SERANG – Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten, berhasil mengagalkan penyelundupan 12 ribu bibit lobster dan menangkap satu pelaku yang merupakan warga Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak. Petugas menangkap tersangka di Desa Malimping Utara, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak, Rabu (07/04).

Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Joko Sumarno, mengatakan, pelaku berinisial US (48), warga Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak. Tersangka ditangkap saat hendak menyelundupkan 12.117 benih lobster di daerah Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak,” ujar Joko di ruang kerjanya pada Jum’at (9/4).

Joko menjelaskan, 12.117 ekor benih lobster yang dimanakan pihaknya terdiri dari 12.001 ekor benih lobster jenis pasir dan 116 ekor jenis Mutiara. “Pelaku dalam melakukan penjualan benih lobster tidak mengantongi izin sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” terangnya.

Untuk itu, kata Joko, tersangka dijerat pasal 92 UU RI NO. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Semestinya yang bersangkutan mendapat lisensi. Apabila melakukan kegiatan ini harus mendapat izin dari kementrian dan sebagainya,” ungkap Joko.

Terkait harga jual, kata Joko, pelaku membandrol satu ekor benih lobster sebesar puluhan ribu rupiah. Sementara dipasaran harganya kurang lebih Rp60 ribu/ekor. “Jika dikalkulasi Polda Banten berhasil mencegah kerugian negara sebesar Rp720 Juta,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk bibit lobster yang sudah kita sita tersebut akan di lepas liarkan bersama tim dari PSPL Serang di Pantai Caringin untuk menjaga ekosistem dari lobster di lepas laut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Polda Banten memberantas penjualan benih lobster secara ilegal. Kami juga bersama tim dari Polda Banten akan lepas liarkan kembali benih lobster tersebut ke laut,” imbuh Muklasin, Pelaksana Koordinator Wasdalin Merak.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengapresiasi upaya pencegahan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Banten. “Saya sangat mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh teman-teman dari personel Ditreskrimsus Polda Banten, yang dimana mereka baru saja menangkap tersangka yang melakukan penyeludupan dan penjualan bibit lobster secara ilegal, karena untuk menjual bibit lobster ini ada aturan hukumnya dan tidak sembarang,” ujar Edy Sumardi.(rbnn)