Porkab Serang Cabor Sepak Bola: Lima Tim Segel Delapan Besar

SERANG – Lima tim sepak bola telah menyegel tiket babak delapan besar Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Serang 2019. Tiga tiket tersisa masih diperebutkan oleh enam tim perwakilan kecamatan di Kabupaten Serang.

Lima tim penyegel tiket itu adalah Cinangka, Petir, Cikeusal, Jawilan, dan Mancak. Sedangkan enam tim lain harus bertanding pada Selasa (26/11) untuk memperebutkan tiga tiket sisa lainnya. Yakni, tim Cikande vs Tunjungteja, Waringin vs Bojonegara, dan Kibin vs Ciomas.

Kemenangan tim Cinangka dipetik saat bertemu tim Kopo di Stadion Kopassus, Kota Serang, kemarin (25/11). Cinangka menang tipis atas tim Kopo dengan skor 0-1. Gol semata wayang Cinangka dilesatkan pada menit akhir jelang babak kedua usai.

Ketua KONI Asosiasi Kecamatan (Ascam) Cinangka Rijal Malik mengaku bangga atas hasil positif timnya. “Bersyukur kita bisa lolos ke delapan besar. Ini merupakan tahap awal untuk menuju fase selanjutnya. Untuk evaluasi, persiapan ke depan seperti tidak banyak. Hanya memberi motivasi kepada pemain agar meningkatkan mental bertanding,” kata Rijal.

Rijal optimistis timnya bakal mampu merebut juara pertama. “Untuk skill dan fisik mereka sudah mampu bersaing. Melihat dari permainan, kita cukup menjanjikan bisa meraih emas,” jelas Rijal.

Pelatih tim Petir Agung Riadi mengapresiasi hasil positif yang dipersembahkan anak asuhnya sehingga bisa lolos ke babak delapan besar. Melihat permainan tim Petir, Agung yakin timnya bisa terus melaju ke partai final.

“Semoga target kami untuk menembus partai final berjalan lancar. Karena Porkab sebelumnya tim Petir menjadi juara kedua, jadi harapannya bisa menjaga pencapaian tersebut,” kata Agung.

Untuk menjaga asa itu, Agung mengaku akan mengevaluasi anak asuhnya saat latihan. Tujuannya agar permainan tim Petir kian meningkat. “Pemain posisi sayap akan terus kami perbaiki. Karena saat pertandingan kami melihat masih kurang aktif,” jelas Agung.

Mengenai persiapan yang dilakukan tim Petir, Agung mengungkapkan, telah dilakukan sejak Agustus lalu. Pemain yang tergabung ke dalam tim saat ini merupakan hasil seleksi. “Untuk persiapan Porkab ini, lumayan panjang. Dari awal penyeleksian, yang awalnya 50 orang, hingga kita pilih menjadi 20 pemain,” ungkap Agung. (rbs/nda/ira)