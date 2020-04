RT 01, Purna Bhakti, Jadi Lingkungan Pelangi

TAKTAKAN – Warga Lingkungan Purna Bhakti, tepatnya RT 01 RW 10, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, telah menyulap kampungnya menjadi lingkungan pelangi. Tembok rumah warga di pinggir jalan masuk permukiman, dicat warna-warni. Tanaman hias pun ikut menambah lingkungan ini menjadi asri

Minggu (12/4) pagi, warga dan pemuda RT 01 bergotong royong membuat saluran pembuangan air. Bhabinkamtibmas dan babisa Drangong, Brigpol Asep Wahyudi Saefullah dan Serka Faisal, tak ketinggalan membantu warga. Sementara, ibu-ibu menyapu halaman rumah agar lingkungannya bersih dan enak dipandang.

“Alhamdulillah, selain jadi lingkungan pelangi, Purna Bhakti juga sudah hijau. Banyak tanamannya,” kata Ketua RT 01 Mulyadi kepada Radar Banten.

Dijelaskan Mulyadi, lingkungan pelangi merupakan konsep yang disepakati para pemuda. Mereka ingin di Purna Bhakti banyak spot-spot bagus dan menarik untuk selfi.

Cat yang digunakan untuk mengubah perkampungan ini, menurut Mulyadi, dibeli dengan uang dari kantong pribadi warganya. “Kita iuran seikhlasnya. Alhamdulillah, bisa membuat lingkungan jadi berwarna,” ujarnya.

Penataan RT 01 dengan jumlah penduduk 60 jiwa dari 45 kepala keluarga ini sudah dimulai sejak Januari 2020. Secara swadaya, warga menghias lingkungannya. Di setiap pekarangan rumah, diwajibkan menanam tanaman di dalam pot.

“Semua penataan dilakukan atas kesadaran warga yang ingin lingkungannya jadi bagus,” jelas Mulyadi.

Penataan ini dilakukan warga dengan bergotong royong setiap hari Minggu. Kemarin, warga membangun saluran pembuangan air agar rumah-rumah warga tidak lagi digenangi air saat hujan lebat. “Kita bikin drainase sederhana suapaya ada saluran air pas hujan,” ucap Mulyadi.

Kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di RT 01, diakui Mulyadi, dijalankan warganya. Ronda malam rutin dilaksanakan sesuai jadwal. Sehingga, keamanan lingkungan RT 01 cukup terjamin. Kurun waktu Januari-April 2020, belum terjadi kasus kriminalitas. “Di sini mah aman. Enggak ada kasus kriminal,” tegasnya.

Bhabinkamtibmas Drangong Brigpol Asep Wahyudi Saefullah mengakui hal itu. Bersama Babinsa Drangong Serka Faisal, Asep rutin mengontrol pos ronda dan keliling lingkungan RT 01 untuk memastikan keamanan warga.

“Siskamlingnya aktif. Kita juga sudah membentuk kelompok sadar hukum,” jelas Asep.

Sementara, Lurah Drangong H Slamet Santosa berharap, RT di Lingkungan Purna Bhakti bisa menjuarai Lomba Resik Lan Aman (LRLA) Kota Serang 2020. “Pokoknya, kita tergetkan jadi best of the best,” pungkasnya. (mg06/don)