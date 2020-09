RW 03 Domas Mulai Berhias

PONTANG – Lomba Kampung Bersih dan Aman (LKBA) Kabupaten Serang 2020 direspons baik oleh warga RW 03, Kampung Domas, Desa Domas, Kecamatan Pontang. Mereka sudah mulai menata dan menghiasi kampungnya.

Kampung yang meraih juara harapan III pada LKBA 2019 ini bertekad meningkatkan naik peringkat. Targetnya adalah peraih Best of the Best LKBA Kabupaten Serang 2020.

Warga akan meraihnya dengan semangat dan kekompakan. Tahap awal, warga tengah membuat tempat pembuangan sampah (TPS) dan taman.

Kepala Desa Domas Ukon Hidayat mengatakan, pihaknya telah rapat koordinasi bersama pengurus RW 03, warga, dan tokoh masyarakat terkait persiapan LKBA 2020 pada pekan lalu. ”Sekarang kita mulai berhias,” kata Ukon kepada Radar Banten, Senin (21/90.

Ia mengaku, pengalaman RW 03 mengikuti LKBA tahun lalu, membuat warganya termotivasi untuk memperindah kampung. Makanya, ia juga bakal mendukung penuh segala kreativitas warga.

”Warga antusias banget. Sayanya juga jadi ikut semangat,” ungkap Ukon.

Ketua RW 03 Romdan menjelaskan, lokasi penataan dilakukan di pinggir aliran irigasi. Tujuannya, agar saluran irigasi dan lokasi yang sebelumnya menjadi tempat sampah liar itu berubah bersih dan indah. ”Dulu mah tempat ini kotor banget,” jelasnya.

Saat ini, dua lokasi itu telah diubah menjadi taman mini dengan menempatkan tanaman bunga dan hiasan bambu bertuliskan nama kampung. ”Konsep penataannya sih hampir sama kayak LKBA tahun lalu. Cuma, sekarang kita lebih tingkatkan penghijauannya,” ujar Romdan.

Lingkungan sekitar permukiman warga RW 03 juga bakal dilengkapi pot tanaman hias. Romdan menargetkan, penataan bakal selesai sebelum penilaian tahap pertama dimulai atau awal Oktober 2020.

”Insya Allah, kami siap bersaing,“ tegasnya. (mg06/don)