RW 06 Blosong Tetap Berwarna dan Hijau

KRAMATWATU – Efek Lomba Kampung Bersih dan Aman (LKBA) Kabupaten Serang 2019 masih terasa. Lingkungan RW 06, Kampung Blosong, Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, tetap berwarna dan hijau. Warga merawat dan mempertahankan hasil penataan lingkungannya saat mengikuti lomba.

Kampung peraih juara untuk nominasi kampung terinovatif dan aman serta pengelolaan lingkungan terbaik pada LKBA 2019 ini terlihat bersih. Kemarin (20/10), Radar Banten tidak menjumpai sampah plastik yang dibuang sembarangan. Pot-pot dengan tanaman hijau dan tanaman bunga berjejer rapi di setiap pekarangan rumah warga.

Menurut Ketua RW 06 Erwan Jayasasmita, kondisi kampungnya itu merupakan hasil penataan saat LKBA 2019. Warganya belum melakukan persiapan untuk mengikuti LKBA 2020. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kecamatan Kramatwatu menjadi penyebab.

”Tapi kalau bersih-bersih dan merawat tanaman mah tetap dilakukan masing-masing warga,” kata Erwan.

Lingkungan kampung ini memang bersih, rapi, dan hijau. Jika ingin mempertahankan prestasinya di tahun 2019, RW yang masuk kategori kampung berkembang di LKBA 2020 ini harus meningkatkan penataan lingkungannya.

”Tahun kemarin kan konsep kita memang kampung pelangi, tapi tahun ini mah yang penting bersih dan hijau dulu,” ujar Erwan.

Warga juga harus melengkapi peralatan pos ronda di bagian depan RT 01 RW 06. Di RT ini ada dua pos ronda. Satu unit di bagian belakang kampung, telah lengkap peralatan keamanannya.

”Kalau yang satu lagi mah sudah lengkap, kegiatan siskamling juga aktif,” jelas Erwan.

Ia menargetkan, kampungnya tidak hanya bisa mempertahankan prestasi saat LKBA 2019. Pada lomba tahun ini, RW 06 berusaha meraih predikat best of the best. Kekompakan warga menjadi modal utama.

”Kalau penilaian tahap pertama mah kami apa adanya aja. Nah kalau tahap kedua nanti, baru deh kita tambah hiasan lagi,” ujarnya.

Kepala Desa Serdang Iyos Rosgiyah mengakui jika pihaknya kurang maksimal mempersiapkan RW-RW di desanya menghadapi LKBA 2020. ”Tapi insya Allah, bisa meski kondisi sedang pandemi Covid,” katanya. (mg06/don)