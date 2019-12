Semangat Kebersamaan Jadi Kunci Panebongcurug

Best of The Best LKBA Kategori Desa Berkembang

Bermodal semangat kebersamaan, warga RW 002, Kampung Panebongcurug, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, mampu meraih best of the best Lomba Kampung Bersih dan Aman (LKBA) Kabupaten Serang 2019 untuk kategori desa berkembang di Lapangan Tennis Indoor Pemkab Serang, Jumat (20/12).

Untuk diketahui, tanda-tanda raihan best of the best LKBA bagi perkampungan yang menata seluruh lingkungannya itu telah terlihat. Tim 4 juri LKBA Kabupaten Serang 2019 saat berkunjung melakukan penilaian tahap kedua pada Jumat (13/12) lalu menilai, Panebongcurug memenuhi semua indikator penilaian. Panebongcurug telah disebutkan sebagai kampung sempurna dalam LKBA.

Dari awal, Kepala Desa Nambo Ilir Syahriudin mengaku, sudah memiliki gambaran tentang prestasi yang akan diraih Panebongcurug. Salah satu dasarnya, lingkungannya meraih juara satu Lomba Pos Kamling tingkat Polda Banten pada 2018.

“Semua sudah optimistis, dan rekan kerja saya juga semangat. Kuncinya semangat. Antusias masyarakat sudah luar biasa untuk menciptakan yang luar biasa untuk kampung Panebongcurug,” ujarnya kepada Radar Banten.

Alasan lain, menurut Syahriudin, penataan lingkungan dan pos ronda di Panebongcurug yang meliputi RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 05 menjadi tambahan plus bagi Panebongcurug. “Tentu saya berterima kasih kepada masyarakat Panebongcurug yang sudah ikut berpartisipasi, menunjukkan kreativitas, semangat yang luar biasa,” terangnya.

“Kami bersyukur kepada Allah Swt, yang sudah memberikan kepercayaan kepada Desa Nambo Ilir. Ini menjadi amanah. Ke depan, harus mempertahan. Tentu harus tetap menjadi lebih baik lagi,” imbuhnya.

Perwakilan RW 002, Kampung Panebongcurug, Jamal juga mengaku berterima kasih atas Raihan best of the best LKBA untuk kategori desa berkembang kepada empat RT di lingkungan Panebongcurug. Terutama, berkaitan dengan kebersihan dan keamanan lingkungan kampung. “Kuncinya, sebenarnya kerja sama yang baik. Saling percaya dan berupaya menginginkan hasil yang terbaik,” terangnya.

Jamal mengaku, menghadapi perlombaan tahun depan, pihaknya akan bekerja lebih keras lagi dibandingkan dengan tahun ini. Menurutnya, mempertahankan juara lebih sulit ketimbang meraih. “Saya berharap, ke depan, masyarakat terus-menerus menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan,” katanya.

Pada bagian akhir, Camat Kibin Imron Ruhyadi mengatakan, raihan best of the best yang diterima dalam LKBA Kabupaten Serang 2019 merupakan pencapaian maksimal. Ia mengaku, Desa Nambo Ilir telah menyiapkan lomba ini dari proses perencaaan. “Alhamdulillah, Desa Nambo Ilir terpilih menjadi best of the best kategori desa berkembang. Kami telah menyiapkan lomba ini dari proses perencanaan. Tahun depan, kita upayakan mempertahankan. Karena lebih sulit,” terangnya.

Imron pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penataan lingkungan Panebongcurug. Mulai dari kepala desa, perangkat desa, dan terutama dukungan, kerja sama dari masyarakat. “Harapannya, bukan hanya Kampung Panebongcurug, Desa Nambo Ilir saja, tapi delapan desa lainnya,” pungkasnya. (fdr/don/ags)