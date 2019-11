SNTC Serang Sabet 17 Medali, UIN Taekwondo Championship 3

SERANG – Atlet taekwondo Serang Nusantara Taekwondo Club (SNTC) asal Kota Serang sukses mengharumkan nama daerah di ajang UIN Taekwondo Championship 3. Sebanyak 17 medali dari nomor kyorugi (tarung) yang berhasil disabet taekwondoin dari SNTC Serang.

Ke-17 medali yang didapat saat berjibaku di Kampus UIN Bandung, Jawa Barat, pada 1-3 November itu terdiri dari delapan emas, dua perak, dan tujuh perunggu.

Untuk emas disumbang Kyosa Raehana (under-24 kg putri/SDIT Bina Bangsa), M Najhan Almayandhifa (under 24 kg putra/SD Persis Serang), Dirgham Gatfan Ataullah (under 31 kg putra/SDN 20 Serang), Sulthan Farras (under 38 kg putra/SDN 2 Kota Serang), Irfan Ali Santoso (under 41 kg putra/SDIT Al Izzah Serang), Muhammad Zaki (under 37 kg putra/SDN 13 Kota Serang), Chelly Annisya (under 51 kg putri/SMPN 1 Kota Serang), dan Jose Glendea Ekasena (over 78 kg putra/SMAN 2 Kota Serang). Lalu, perak dipersembahkan Maulida Radh Dhini (under 33 kg putri/SDN Taman Serang) dan M Kevin Arya Wibisana (under 45 kg putra/SMAN 2 Serang).

Perunggu jadi milik Fahri Kertaatmaja (under 22 kg putra/SDN 3 Serang), Arya Bimasena (under 24 kg putra/SDN 3 Serang), Aulia Sariyyan Mardomyar (under 37 kg putri/SMPN 1 Serang), Bintang Aulia Pratama (under 26 kg putra/SDIT Bina Bangsa), Gerald Arya Werdhana (over 34 kg putra/SD Evfia Land School Serang), Dezan Maulana Sitanggang (over 45 kg putra/SDN 11 Serang), dan Faisal Abdau Haqiqi (under 63 kg putra/Bimbel INTEN’S).

Pelatih SNTC Kota Serang Eka Rubyanto mengaku bersyukur. “Alhamdulillah kami bisa meraup banyak medali di Bandung. Ada delapan emas, dua perak, dan tujuh perunggu. Capaian prestasi yang membanggakan buat kita semua khususnya Kota Serang,” papar Eka melalui siaran pers, Minggu (3/11).

Eka juga menyampaikan, salut dengan para atlet SNTC yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan. “Mereka ulet, kerja keras, pantang menyerah saat bertarung di matras. Membuktikan bahwa atlet taekwondo SNTC Kota Serang tak kalah hebatnya dengan atlet dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” tuturnya.

Ke depan, dirinya menyampaikan akan memberikan rest atau istirahat kepada atlet sembari melakukan evaluasi pasca keikutsertaan di UIN Taekwondo Championship 3. “Mungkin satu atau dua hari kita akan istirahat supaya atlet tidak kelelahan. Baru setelah itu persiapan event selanjutnya,” ucapnya.

Ketua Umum KONI Kota Serang Deni Arisandi menyambut gembira torehan SNTC Kota Serang di Bandung. “Memang klub yang benar-benar konsen terhadap pembinaan olahraga taekwondo di Kota Serang. Semoga di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi dan saya ucapan selamat untuk prestasinya di Bandung,” kata Deni. (zai/nda/ira)