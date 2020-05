Syafrudin-Subadri Kompak Salurkan JPS 

SERANG – Pemkot Serang mulai membagikan bantuan jaring pengamanan sosial (JPS) berupa sembako ke 50.000 Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19, Sabtu (2/5). Pembagian dilakukan secara bertahap, ke tiap Kecamatan dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota.

Diketahui, Walikota Serang Syafrudin membagikan JPS di Aula Kantor Kecamatan Walantaka, sore harinya. Sedangkan, Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin di Aula Kantor Kecamatan Curug di waktu pagi. Keduanya didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Poppy Nopriadi.

Kepada wartawan, Kepala Dinsos Kota Serang Poppy Nopriadi mengatakan, pembagian sembako yang berasal dari JPS pemkot Serang untuk terdampak Covid-19 mulai berjalan. “Ini kegiatan perdana dari JPS yang dilakukan Pemkot Serang, melalui Dinsos. Ada sekitar 50 ribu KK yang akan menerima,” ujarnya.

Kata Poppy, di hari perdana penyaluran dilakukan di Kecamatan Curug dan Walantaka. Sedangkan kecamatan lainnya disalurkan dua hari ke depan. “Setelah bantuan diberikan secara simbolik. Nanti, Kelurahan bersama petugas dari Dinsos menyalurkan ke RW dan RT hingga masyarakat by name by address,” katanya.

“Kalau besaran bantuan Rp200 ribu per KK berupa sembako (beras, minyak, mie instans, dan ikan kemasan),” sambung Poppy.

Walikota Serang Syafrudin mengatakan, JPS diberikan khusus bagi masyarakat terdampak. Ia mengaku bersyukur, di tengah pandemi tidak hanya Pemkot Serang yang menyalurkan bantuan tapi semua elemen masyarakat, seperti pengusaha, parpol dan organisasi lainnya banyak memberikan bantuan bagi warga terdampak. “Alhamdulillah bantuan ke kampung dan lingkungan sudah berjalan,” terangnya.

Senada dikatakan Syafrudin. Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin mengatakan, pembagian JPS perdana ini diberikan bertahap menyasar masyarakat terdampak Covid-19. “Alhamdulillah pemkot Serang pembagian JPS perdana. Besok Cipocokjaya-Serang. Kemudian hari berikutnya Taktakan dan Kasemen,” pungkasnya. (Fauzan Dardiri)