Taekwondo PPLP, Sambut Kejurnas Antar-PPLP

SERANG – Tim taekwondo Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Banten telah memulai persiapan menyambut Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Antar-PPLP 2020. Soalnya, pelaksanaan kejurnas tahun ini jauh lebih maju dibandingkan 2019 lalu.

Diinfomasikan, Kejurnas Antar-PPLP cabang olahraga (cabor) taekwondo tahun ini akan digelar pada 5 April mendatang. Sementara kejurnas tahun lalu berlangsung pada awal Desember.

“Latihan saat ini untuk mempersiapkan atlet menyambut Kejurnas Antar-PPLP, yang rencananya berlangsung di bulan April. Anak-anak sudah harus cepat menyerap materi latihan karena nanti terbentur bulan puasa dan Lebaran,” kata Pelatih taekwondo PPLP Banten Gabriel Rinaldi, Selasa (14/1).

Dijelaskan Gabriel, untuk saat ini anak didiknya masih menjalani latihan pada tahap persiapan umum. Latihan sudah dimulai sejak Senin (6/1). Usai kembalinya atlet dari libur sekolah.

“Kita masih di program tahap persiapan umum. Teknik tendangan dan latihan fisik masih terus ditingkatkan. Supaya atlet bisa bersaing pada pelaksanaan kejurnas nanti,” jelas Gabriel.

Diketahui, Kejurnas Antar-PPLP 2019 lalu, atlet taekwondo PPLP Banten meraih tiga medali perunggu yang dipersembahkan oleh Clement Satya (under 59 kilogram), Irsyad Taufiq (under 63 kilogram), dan Novrika Kusuma (under 49 kilogram).

“Kejurnas Antar-PPLP 2019 persaingan sangat ketat, diikuti 47 tim PPLPD se-Indonesia. Semoga tahun ini prestasi kami lebih baik dari sebelumnya,” harap Gabriel.

Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar (PPO) PPLP Banten Uke Mochammad Lutfan mengatakan, meraih prestasi pada Kejurnas Antar-PPLP merupakan target jangka pendek yang dicanangkan. Dengan pembinaan dan program unggulan, Uke yakin atlet PPLP mempersembahkan prestasi terbaik.

“Popda Banten, Kejurnas Antar-PPLP itu program jangka pendek kami. Program jangka panjang kita menargetkan prestasi di Popnas 2021. Kita berharap atlet PPLP bisa meraih medali di setiap kejuaraan,” kata Uke. (rbs/nda/ira)