Tahun 2019 Penjualan Mercedes-Benz Capai 3.344 Unit

BOGOR – Pada 2019 PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia meraih penjualan 3.344 unit mobil penumpang dan van, dengan mempertahankan posisi terdepan di antara luxury brand otomotif di Indonesia. Meskipun industri otomotif Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan, Mercedes-Benz tetap menjadi pilihan utama pelanggan Indonesia di segmen mobil mewah.

Strategi ofensif model tahun lalu yang hadir dengan lebih dari sepuluh model terbaru atau facelift, khususnya seperti compact cars (A-Class dan B-Class), serta SUV (new GLE), turut memberikan kontribusi terhadap keseluruhan hasil penjualan.

“Hasil penjualan tahun lalu menggarisbawahi sekali lagi atas permintaan konsumen yang kuat terhadap kendaraan Mercedes-Benz di Indonesia, bahkan di tengah-tengah industri otomotif yang menantang,” kata Choi Duk Jun, President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, dikutip dari siaran pers.

Selain itu, kata dia, Mercedes-Benz tetap berada di posisi nomor satu di pasar mobil mewah, membuktikan brand Mercedes-Benz sangat bernilai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia. “2019 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi industri otomotif Indonesia. Dengan memperkenalkan berbagai model-model terbaru tahun ini dan memperluas layanan best customer experience, kami bermaksud untuk meningkatkan penjualan unit kami serta mempersiapkan daya saing jangka panjang,” lanjutnya.

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia mencatat peningkatan permintaan yang tinggi terhadap compact cars (6 persen), C-Class (3 persen), serta GLC SUVs (12 persen). Selain itu, penjualan mobil van, termasuk V-Class, Vito, dan Sprinter, juga meningkat ke 118 unit mobil (31 persen).

Deputy Director, Sales Operations and Product Management PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Kariyanto Hardosoemarto menambahkan, pihaknya sangat senang melihat sebagian besar pelanggan memutuskan untuk membeli kendaraan baru Mercedes-Benz. “Keberhasilan kami tahun lalu mencerminkan kesuksesan atas strategi ofensif model kami seperti compact cars dan SUV kami yang telah menarik perhatian pelanggan baru maupun lama,” katanya.

Pada Kamis (16/1) lalu, Mercedes-Benz meluncurkan dua model terbaru ke dalam portofolio kendaraannya, yaitu The New C 180 dan The New Vito. The New C 180 melengkapi kesuksesan line-up kendaraan C-Class yang dirakit secara lokal di pabrik Mercedes-Benz yang berlokasi di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, The New Vito memenuhi permintaan pelanggan terhadap van yang luas dengan fleksibilitas untuk perlengkapan interior.

“Kami terus menawarkan produk yang luas dan lengkap dengan teknologi inovatif serta desain emosional, yang berarti kami memiliki kendaraan yang tepat untuk setiap pelanggan. Tahun ini, kami ingin memperbarui portofolio kami dengan lebih dari sepuluh model baru atau pembaruan model termasuk kendaraan yang dirakit secara lokal,” ungkap Choi Duk Jun. (aas)