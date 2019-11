Tahun Baru, The Royale Krakatau Siapkan Paket Menginap Rp1.320.000

SERANG – The Royale Krakatau Cilegon menyediakan paket menginap pada perayaan tahun baru dengan harga Rp1.320.000. Harga ini termasuk breakfast, gala dinner, dan gratis bisa menikmati fasilitas.

Sales & Marketing Manager The Royale Krakatau Hotel, Convention And Golf Susaedi mengungkapkan, sementara tamu yang menginap dua malam akan mendapatkan harga sebesar Rp1.950.000. Dengan harga ini tentu lebih terjangkau bagi tamu yang menginap.

“Jadi lebih hemat kalau menginap dua malam,” ungkapnya saat konferensi pers di Banten Bistro, Jumat (29/11).

Pada perayaan tahun baru 2020, The Royale Krakatau Cilegon mengusung tema Throwback to the 90’s dengan sajian menu Glam BBQ Night. Ada beragam menu yang ditawarkan bagi tamu yang hadir. Sementara bagi tamu yang tidak menginap bisa mengambil paket BBQ dengan harga Rp250 ribu per pax.

“Dengan beragam menu yang tersedia sehingga ini terjangkau bagi tamu,” katanya.

Pada perayaan tahun baru ini, The Royale Krakatau Cilegon akan menghadirkan band ternama Naff dan Tantri Kotak untuk menghibur tamu yang datang. Acara juga akan diisi dengan glam photobooth, kids activity corner, DJ Performance, dancer, magician, tarot, teller, games, countdown party, dan doorprize.

Selain itu, hotel ini juga menawarkan harga khusus untuk kamar yang di second wing mulai Rp550 ribu per malam. Harga khusus tamu yang memesan hingga 30 November 2019. Sementara bagi tamu yang memesan pada Desember 2019, akan mendapatkan harga mulai Rp600 ribu.

“Harga yang ditawarkan ini untuk kamar second wing yang akan diluncurkan pada 19 Desember 2019 oleh Walikota Cilegon,” katanya.

Ia mengungkapkan, The Royale Krakatau Cilegon tengah membangun second wing dengan tambahan 99 kamar, dari sebelumnya 148 kamar sehingga total menjadi 247 kamar. Ada tiga tipe kamar yang disiapkan deluxe, junior suite, dan suite.

“Kamar yang disiapkan juga elegan, presitis, dengan konsep interior kekinian akan memanjakan para tamu,” katanya. (Susi K)