Tambah 91 Ribu Penduduk Miskin di Banten, Selama Satu Tahun Pandemi

SERANG – Sejak Maret 2020 sampai Maret tahun ini, jumlah penduduk miskin di Banten bertambah 91,24 ribu. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 dimulai sejak Maret 2020 hingga saat ini. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, angka kemiskinan di Tanah Jawara ini pada Maret 2021 sebesar 6,66 persen.



Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana mengatakan, garis kemiskinan di Banten pada Maret tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan September tahun lalu. “Karena setiap bulan juga terjadi inflasi,” ujarnya.



Pendapatan per kapita pada Maret 2021 yakni sebesar Rp530.363 per bulan. Apabila pendapatan setiap orang di bawah itu, maka penduduk tersebut dinyatakan sebagai orang miskin. Secara rata-rata satu rumah tangga di Banten memiliki 4,87 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan per rumah tangga yakni Rp2.641.208. “Kalau ada rumah tangga yang memiliki pendapatan Rp2,5 juta per bulan, maka dikategorikan miskin,” terang Adhi. (Rostina)