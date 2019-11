Tanara Siap All Out di Roadshow Kampung Bersih dan Aman

SERANG – Pemerintah Kecamatan Tanara menggelar sosialisasi Roadshow Kampung Bersih dan Aman (KBA) 2019 Kabupaten Serang di aula kantor Camat Tanara, Jumat (22/11). Sosialisasi rangkaian Lomba KBA 2019 Kabupaten Serang sebagai persiapan kegiatan dan lomba pada Roadshow KBA 2019 yang rencananya akan diselenggarakan di lapangan Jongjing, Kecamatan Tirtayasa, Sabtu (30/11).



Acara sosialisasi dihadiri seluruh unsur yang ada di Kecamatan Tanara, mulai dari para kepala desa, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), anggota PKK, kader KB dan Posyandu, unsur PGRI, hingga tokoh masyarakat. Sosialisasi dipimpin unsur Pimpinan Kecamatan Tanara, mulai dari camat, kapolsek, dan danramil. Sebagai pemateri Ketua Pelaksana Roadshow KBA 2019 Kabupaten Serang Nizar Solihin didampingi wakilnya, Andre Adisas Putra.



Dalam sambutannya, Camat Tanara Babay Ahlan menyambut baik Roadshow KBA di Jongjing. Dia siap memaksimalkan kehadiran warganya sebagai peserta kegiatan dan lomba pada Roadshow LKBA dan bersaing dengan Kecamatan Tirtayasa.



Babay mengajak aparatur kecamatan, kepala desa, dan warga untuk meramaikan acara. Bahkan Babay akan memotivasi warganya agar bisa mendominasi pemenang lomba yang diselenggarakan pada Roadshow KBA di Jongjing. “Insya Allah kita all out di acara roadshow nanti. Mudah-mudahan peserta kegiatan dan lomba dari Tanara bisa maksimal untuk menyambut orangtua kita dari Pemkab Serang,” ujarnya.



Ketua Pelaksana Roadshow KBA 2019 Kabupaten Serang Nizar Solihin mengapresiasi antusias masyarakat Kecamatan Tanara yang siap all out pada Roadshow KBA 2019. Keseriusan peserta dari Kecamatan Tanara dibuktikan dari kehadiran dan semangat seluruh unsur kecamatan pada sosialisasi menyambut acara.



Dijelaskan Nizar, kegiatan Roadshow KBA 2019 di lapangan Jongjing, Tirtayasa merupakan agenda roadshow ke-9 yang akan menyuguhkan berbagai kegiatan serta lomba yang menarik dan mendidik. Di antaranya jalan santai sambil bergotong royong memungut sampah, lomba fashion show dan senam aerobik mengenakan kostum daur ulang sampah.



“Saya berharap Roadshow KBA di lapangan Jongjing nanti lebih semarak dari roadshow di kecamatan-kecamatan sebelumnya,” harap Nizar seraya menyampaikan bahwa kegiatan digagas Polda Banten, Korem 064/Maulana Yusuf (MY) Banten, Pemkab Serang, Radar Banten. dan Banten TV. (Nizar Solihin).