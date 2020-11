Tekad Warga RW 02 Panebong Curug: Pertahankan Gelar

KIBIN – Warga RW 02, Kampung Panebong Curug, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, sepakat untuk mempertahankan prestasinya di Lomba Kampung Bersih dan Aman (LKBA) Kabupaten Serang 2019. Saat ini, peraih Best of the Best ini menata ulang kampungnya. Berusaha meningkatkan hasil penataan pada 2019.

Penataan menyeluruh dilakukan oleh warga RW 02. Mereka menambah taman bunga dan penghijauan, membuat spot foto baru di taman bermain, serta menambah hidroponik sebagai upaya memenuhi ketahanan pangan di kampung ini.

Pengecatan juga dilakukan. Pot-pot bunga dicat ulang. Begitu pula dengan jalan, pagar rumah warga, dan pagar pembatas taman.

Ketua Kelompok Pemuda Penggerak Lingkungan RW 02 Nawawi menjelaskan bahwa kegiatan warga itu menyasar semua wilayah RW-nya yang memiliki empat RT. Yaitu, RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 05.

“Semua RT ikut lomba, jadi penataannya dilakukan menyeluruh. Kami siap untuk dinilai pada 5 November nanti,” ujarnya.

“Penambahan di lomba tahun ini adalah mulai aktifnya bank sampah di kampung ini. Pengelolaan sampah organik menjadi kompos juga kami tingkatkan, karena kebun hidroponik dan kebun organik kami perluas. Sehingga, kebutuhan pupuknya kami fokuskan dari kompos itu selain pupuk kandang,” tutur Nawawi.

Untuk tanaman hidroponik, warga memilih kangkung dan pakcoy. Sementara, untuk kebun organik, warga menanam banyak jenis sayur lainnya seperti tomat, timun, labu putih, dan bayam.

“Hasil dari dua kebun itu selama ini sudah dirasakan juga oleh warga, karena sejak dibuat tahun lalu, kami rawat dan hasilnya dibagikan ke warga,” jelas Nawawi.

Wakil Kelompok Pemuda Penggerak Lingkungan RW 02 Jamaludin menambahkan, antusiame warga sangat tinggi. Satu pekan terakhir, siang-malam, warga menata kembali kampungnya.

“Kelebihan kami adalah hasil penataan tahun lalu terus dirawat oleh warga. Jadi untuk lomba kali ini, kami tidak memulai dari nol, hanya peningkatan-peningkatan saja,” ujarnya.

Menghadapi LKBA 2020, jelas Jamaludin, kampungnya mengembangkan Program Tani Millennial. “Isinya, para pemuda kampung kami dilatih untuk pertanian sejak dini, sehingga rata-rata sudah bisa merawat tanaman di lingkungan dan kebun kami,” pungkasnya. (rio/don)