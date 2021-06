Telah Hadir Wisata Kuliner Trendy di Pandeglang, Kapulso Café Resmi Dibuka oleh Bupati Pandeglang

PANDEGLANG – Setelah berhasil dengan acara Soft Opening pada 23 April silam, Jumat (4/6) 2021 Kapulso Café dan Bumi Samawa yang berlokasi di Horison Altama Pandeglang secara resmi dibuka langsung oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Ia mengatakan, bangga dengan pegiat bisnis yang bisa membangkitkan kembali ekonomi di tengah-tengah pandemi seperti ini dan Kapulso Café & Bumi Samawa hadir dengan suasana nyaman mengangkat muatan local adat ampah dan logo Badak yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Pandeglang.

Acara Grand Opening ini tetap menerapkan protocol kesehatan, setiap tamu yang hadir diwajibkan mengenakan masker dan menjaga jarak. Acara ini turut serta dihadiri juga oleh. A Dimyati Natakusumah selaku Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Pandeglang-Lebak. Hadir juga Udhi Juhdi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Bayu Waskito Nugrogo, Senior Vice President PT. Metropolitan Golden Management dan rekan Keluarga Minang yang hadir meramaikan rangkaian acara.

Acara dibuka dengan penampilan tarian Rampak Beduk sebagai tarian khas Pandeglang, dan ditutup dengan santunan anak yatim dari yayasan Laz Harfa. Kapulso Café dan Bumi Samawa didekorasi dengan berbagai konsep, mulai dari Garden Party, Birthday Party, Wedding&ragam lainnya. Tentunya didukung oleh dekorasi yang ada di Pandeglang yaitu Kamiart, Key Decoration, Kinabalu Project dan Dreamdays WO.

“Kami bekerjasama dengan berbagai sponsor untuk memperkenalkan tempat outdoor pertama di Pandeglang yang bisa dijadikan referensi event kesenian, olahraga, maupun pernikahan. Semoga warga Pandeglang memiliki tempat hiburan baru yang bisa mendukung destinasi wisata kuliner dengan kehadiran Kapulso Café”, tambah Alvino Pharros, General Manager Horison Altama Pandeglang.

Direktur Keuangan Horison Altama Pandeglang, AlifaImama S S.Ars mengatakan. “Kapulso Café dan Bumi Samawa sengaja kami buat konsep trendy yang cocok sebagai pilihan wisata kuliner di Pandeglang” katanya. Syahruddin, Direktur Utama PT. Altama Brother’s menambahkan, “Konsep Café dan Outdoor ini adalah hasi linovasi dari putri pertama saya yang secara langsung menjadi arsiteknya, Semoga tempat ini membuat nyaman siapa saja yang datang kesini,” ujarnya.

Kapulso Café juga memiliki menu andalan yaitu Grass Jelly, yang terbuat dari ubi, jelly diolah dengan eskrim dan susu kental manis. Ada juga Kapulso Sensation yaitu daun kecombrang diolah menjadi minuman.

