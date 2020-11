Terapkan Prokes, Bioskop Kembali Dibuka

CILEGON – Bioskop kembali dibuka di Cilegon Center Mall (CCM) mulai Sabtu (7/11) kemarin.

Kabar itu diumumkan oleh manajemen CCM melalui akun resmi @cilegoncentermall pada Jumat (6/11) malam.

Diketahui, sudah sekira tujuh bulan bisnis layar lebar itu ditutup akibat pandemi Covid-19. Padahal, bioskop menjadi salah satu pilihan masyarakat di Kota Cilegon dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu akhir pekan dan liburan.

Selain mengumumkan bioskop kembali dibuka, manajemen CCM pun melalui postingan yang sama menjelaskan jika protokol kesehatan akan diterapkan seiring dengan kembali dibukanya salah satu fasilitas hiburan tersebut.

“Hai Sahabat Cilegon Center Mall. Penantian panjang telah berakhir!!! Pasti uda kangem banget kan nonton XXI. Mulai besok (Hari ini -red) udah bisa lagi nih, yuk ke XXI Cilegon Center Mall. Jangan lupa social distancing dan patuhi protokol kesehatan yaa,” tulis manajemen CCM melalui akun @cilegoncentermall.

Adapun beberapa film yang diputar pada hari pertama pasca PSBB yaitu film Red Snake Sisters in Arms, The Invisible Man, Line of Duty, dan The Assent.

Sementara itu, Kepala Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Cilegon, Nelly Evalinda menjelaskan jika kembali dibukanya layanan bioskop itu telah melalui izin Pemkot Cilegon.

Menurutnya, diizinkannya bioskop beroperasi setelah adanya Revisi Perwal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi Banten.

“Bioskop XXI juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti menjaga jarak, mewajibkan memakai masker dan penyediaan sarana cuci tangan atau hand sanitizer,” ujarnya.

Untuk kapasitas penonton di setiap studio, lanjut Nelly maksimal sebanyak 40 persen dari kapasitas tempat duduk.

Untuk memastikan pihak manajemen patuh menerapkan protokol kesehatan, Pemkot Cilegon melalui Disparbud akan melakukan monitoring secara berkala. (bam/air)