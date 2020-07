Terapkan Protokol Covid-19, 15.621 KPM di Curug Terima BST

TANGERANG – Sebanyak 15.621 keluarga penerima manfaat (KPM) terdampak Covid-19 di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menerima bantuan sosial tunai (BST), Sabtu (11/7/2020). Proses pencairan bantuan tunai sebesar Rp600 ribu untuk setiap keluarga itu difasilitasi oleh Bank Jabar Banten (bjb).

Kepala Dinsos Provinsi Banten Nurhana mengatakan, total keseluruhan bantuan sosial Covid-19 dari Pemprov Banten untuk Kabupaten Tangerang ada 149.113 keluarga penerima manfaat (KPM). “Kita salurkan bantuan sosial tunai di Curug Kabupaten Tangerang. Untuk Kabupaten Tangerang kita salurkan secara bertahap,” katanya seperti rilis yang diterima Radar Banten, Minggu (12/7) malam.

Sementara itu, Camat Curug, Kabupaten Tangerang, Supriyadi menegaskan pencairan BST yang bersumber dari APBD Pemprov Banten di Kecamatan Curug ini merupakan tahap pertama dan dilaksanakan secara serentak di tujuh desa/kelurahan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketujuh desa/kelurahan itu adalah Kelurahan Binong sebanyak 6.450 KPM, Kelurahan Curug Kulon 1.798 KPM, Desa Cukanggalih 743 KPM, Kelurahan Sukabakti 2.093 KPM, Desa Curug Wetan 1.118 KPM, Desa Kadu 1.892 KPM, dan Desa Kadu Jaya sebanyak 1.527 KPM.

Kata Supriyadi, selama proses pencairan BST masyarakat dan petugas menerapkan protokol Covid-19. “Kami siapkan petugas yang mengecek suhu badan, mengimbau menggunakan masker, menyiapkan tempat cuci tangan dan jaga jarak. Sebelum hari pelaksanaan dilakukan simulasi protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan di semua lokasi tempat proses pencairan,”katanya.

Untuk menghindari penumpukan massa di lokasi, Tim Gugus Tugas Covid-19 kecamatan dan desa serta Bank bjb sebagai fasilitator pencairan, sudah mengatur jadwal kedatangan dan ruang tunggu, bagi setiap penerima bantuan. “Kita sudah atur jadwalnya per RT dan per RW per jamnya diatur untuk sekian orang. Kita siapkan tim untuk tetap mengingatkan protokol kesehatan, melibatkan TNI, Polri, Pol PP/Linmas dan Tim kesehatan dari Puskesmas Curug,”katanya.

Andi Suhandi aktivis LSM GEMMAS Curug menilai proses pencairan BST berjalan aman dan tertib meski sempat terjadi antrean beberapa saat. “Tim gugus tugas Kecamatan Curug mewajibkan masyarakat yang datang memakai masker dan jaga jarak serta panitia menyediakan hand sanitizer dan pengukur suhu tubuh,” ujar Andi. (alt)