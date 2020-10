Tetap Solid Tangani Covid-19

HUT ke-388 Kabupaten Tangerang

TANGERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi capaian pembangunan yang dilakukan Pemkab Tangerang. Untuk itu, hari jadi Kabupaten Tangerang kemarin (13/10) dijadikan momentum sebagai gerakan bersama membangun Kabupaten Tangerang dan umumnya Provinsi Banten.

Kata Gubernur, suksesnya pembangunan daerah didasari atas kerja keras dan kerja sama semua pihak mulai dari kepala daerah hingga masyarakat. “Kami akan memberikan dukungan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan,” tutur pria yang akrab disapa WH saat memberikan sambutan HUT ke-388 Kabupaten Tangerang, Selasa (13/10).

Ia mengatakan, satu hal yang memerlukan semangat bersama yakni penanganan Covid-19. Mantan Walikota Tangerang dua periode ini memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi Pemkab Tangerang yang telah menyiapkan berbagai fasilitas dan hadir di tengah masyarakat dalam menangani Covid-19.

Pada kesempatan itu, WH juga meminta kepada masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa Covid-19 itu nyata. “Kita bisa selesaikan bersama apabila kita solid, saling kerja sama, saling tolong menolong dalam penanganan Covid-19,” ujarnya.

Sementara itu, peringatan Hari Jadi ke-388 Kabupaten Tangerang berbeda akibat pandemi Covid-19. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tak ada masyarakat yang diundang ke Pemda Tigaraksa saat perayaan. Sebagai gantinya, masyarakat dapat menyaksikan secara virtual.

Pemkab Tangerang hanya melaksanakan secara sederhana di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang yang diikuti seluruh OPD, kecamatan, dan masyarakat melalui virtual, Selasa (13/10).

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, sejarah baru semangat baru melawan Covid-19 menjadi tema dalam peringatan hari jadi Kabupaten Tangerang ini. “Hari ini (kemarin-red) kita merayakan hari jadi Kabupaten Tangerang yang ke-388 tahun secara sederhana, tidak ada agenda perayaan seperti tahun lalu, hanya paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, dan ada penyerahan simbolis bantuan penanganan dampak ekonomi bagi wirausahawan dan karyawan yang terkena PHK,” kata Zaki.

Ia melanjutkan, pada 13 Oktober 1632 adalah hari di mana tiga bangsawan Banten Arya Wangsakara, Arya Jaya Sentika, Arya Yudha Negara dilantik oleh Kesultanan Banten untuk memimpin wilayah Tangerang. Ketiganya kali pertama menempati wilayah yang sekarang disebut Tigaraksa yang menjadi awal mula berdirinya Kabupaten Tangerang.

“Maka 13 Oktober 1632 ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Tangerang. Kita sudah satu tahun dalam melakukan sosialisasi perda terhadap hari jadi Kabupaten Tangerang yang baru ini,” ujarnya

Zaki mengucapkan, terima kasih atas dukungan masyarakat yang sudah bekerja sama dalam pembangunan, tentu ini menjadi semangat dan motivasi dalam membangun Kabupaten Tangerang semakin gemilang “Dengan semangat kita bersama yakni one team, one spirit, one goal, saya yakin Kabupaten Tangerang akan terus mampu untuk membuktikan komitmen nyata, berbagai prestasi penyelenggaraan pemerintahanan saat ini patut untuk disyukuri masih bisa kami pertahankan dan berhasil dicapai di tahun ini,” katanya.

Dijelaskan Zaki, Pemkab kembali mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan penghargaan TOP BUMD Strategi Business Continuty BUMD di Era New Normal. Kemudian belum lama ini Kabupaten Tangerang juga meraih peringkat ke-3 Nasional dan peringkat Ke-1 Tingkat Provinsi Banten sebagai daerah yang siap dalam Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kabupaten Tangerang juga berhasil meraih predikat Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tertinggi dengan point 7.509 dari Kementerian Keuangan, dan masih banyak lagi prestasi yang diraih, tentunya berkat kerja sama yang baik dari seluruh jajaran eksekutif dan legislatif, para stakeholder dan mitra kerja pemda dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang, “Saya berharap prestasi-prestasi ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, Amin,” harap Zaki. (nna-rbnn/alt)