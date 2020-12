Tim DJKN Banten Raih Juara II di Ajang KOIN DJKN 2020

SERANG-Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Banten mengirimkan lima tim untuk berlaga di Kompetisi Inovasi (KOIN) Asset Manager Tahun 2020 yang diadakan oleh Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Salah satunya yaitu Tim II KOIN Kanwil DJKN Banten yang berhasil menjadi Runner Up KOIN Asset Manager 2020 pada ajang Kompetisi Inovasi Asset Manager 2020 ini.

Tim yang diketuai oleh Hamdi dan dengan anggota Lidya Sari Baharuddin Latief, Yudha Novriyan Hidayat, Risma Br. Sinaga dan Budi Sulistyawan mencoba menerapkan prinsip-prinsip Distinguished Asset Manager dengan objek Barang Milik Negara yang berupa 19 unit Ruko Aset Negara yang berlokasi di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 34, Ciputat, Kota Tangsel.

Aset itu dalam kondisi yang sudah tidak digunakan/underutilized dan idle sejak tahun 1999 dalam kondisi rusak berat dan tidak terawat.

Tim berhasil ‘menyulap’ aset yang mangkrak itu menjadi aset yang memberikan kontribusi ke negara berupa PNBP sebesar Rp718 juta dan efesiensi biaya pemeliharaan aset negara sebesar Rp240 juta dan hilangnya beban negara atas tunggakan pembayaran service charge dari pengelola selama 20 tahun sebesar Rp829 juta.

Selain itu juga memiliki dampak ekonomi (nilai investasi) yaitu sebesar Rp 2,3 miliar untuk jangka panjang dan jangka pendek sebesar Rp1,9 miliar untuk jangka pendek serta manfaat ekonomi yang didapat yaitu sebesar Rp 69 miliar.

Tim KOIN II Banten juga mampu memberikan contoh sebagai pemersatu bangsa, perekat NKRI dan pendorong bangkitnya UMKM di wilayah Provinsi Banten pada masa pandemi corona.

“Selamat kepada Tim KOIN II Banten yang menjadi runner up dalam ajang ini. Saya mengapresiasi tim yang sudah menjadikan ruko yang rusak terbelengkalai mampu memberikan kontribusi ke Negara dan masyarakat baik manfaat ekonomi dan PNBP maupun manfaat sosial kultur,” kata Kepaka Kanwil DJKN Banten Nuning, Senin (21/12/2020).

From zero to hero tepat disematkan kepada tim ini yang sudah menyumbang pendapatan kepada negara. (alt)