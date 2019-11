Tingkatkan Belanja Online, JNE Kembali Gelar Hari Bebas Ongkos Kirim

JAKARTA – Hari Bebas Ongkos Kirim atau Harbokir yang tiap tahun dirayakan dalam rangka perayaan hari ulang tahun JNE, siap dinikmati lagi di tahun ini oleh seluruh pelanggan setia. Harbokir yang digelar selama dua hari pada 26 – 27 November 2019 ini sekaligus untuk meningkatkan lagi minat berbelanja secara online.

Eri Palgunadi, VP of Marketing JNE, mengatakan, mengungkapkan, pada penyelenggaraannya yang keempat kali ini Harbokir berlaku untuk semua pelanggan di seluruh Indonesia dengan pengiriman maksimum satu kg per resi. Program free ongkir ini dapat digunakan pada kiriman dengan layanan YES, Reguler, dan OKE dengan tujuan pengiriman dalam kota yang sama, serta antarkota dalam 1 provinsi.

Di tahun ini, lanjut dia, akan diberikan quota khusus kepada pelanggan setia JNE yang telah bergabung menjadi member JLC (JNE Loyalty Card). Para member akan mendapatkan quota gratis ongkir maksimum 30 resi per hari. Sementara untuk pelanggan umum atau non-member JLC, jumlah maksimum yang didapatkan adalah 10 resi per harinya.

“Sejak diadakan pertama kali dalam perayaan HUT JNE ke-26 tahun 2016 lalu, Harbokir langsung mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Tentunya di semarak perayaan HUT yang ke-29 tahun, JNE ingin kembali berbagi kebahagiaan agar tagline Connecting Happiness kembali diwujudkan untuk pelanggan setia,” ungkapnya dikutip dari siaran pers, Senin (25/11).



Kata Eri, Harbokir juga dapat dinikmati oleh masyarakat yang berbelanja di online marketplace Bukalapak dan Elevania. Selain itu, JNE juga bekerja sama dengan Blibli.com dalam bentuk potongan harga untuk barang-barang tertentu. Eri juga menyampaikan harapannya agar Harbokir 2019 dapat kembali mendorong minat orang untuk berbelanja online.



“Kami berharap dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, Harbokir dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh online seller tapi juga para pembeli selama periode promo berlangsung,” lanjutnya.



Harbokir telah menjadi salah satu momen peak season bagi JNE seperti halnya Harbolnas atau Lebaran. Jumlah pengiriman JNE meningkat rata – rata sekitar 20% – 30% atau bahkan lebih, dibanding pada hari – hari biasa. (aas)