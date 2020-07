TMMD di Cilegon, Sasar Pembangunan Fisik dan Kesadaran Berbangsa

CILEGON – Walikota Cilegon, Edi Ariadi menghadiri acara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 108, Selasa (30/6). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Sosial Panti Rehabilitasi Cikerai yang dijadikan Posco TMMD.

Pada kesempatan tersebut, Edi yang memimpin sekaligus membuka acara tersebut memberikan sambutan bahwa program TMMD adalah program terpadu lintas sektroral antara TNI dengan Departemen, lembaga pemerintahan nondepartement, dan pemerintah daerah secara terintegrasi dengan masyarakat untuk meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan daerah di pedesaan.

“TMMD itu program lintas sektoral dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah pedesaan khususnya daerah yang tergolong tertinggal dan terisolasi perbatasan,” kata Edi.

Edi juga mengatakan jika TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD dilaksanakan meliputi kegiatn fisik dan non fisik. “Dalam kegiatan TMMD ini meliputi 2 aspek yaitu kegiatan fisik dan kegiatan non fisik kegiatan fisik itu meliputi meningkatkan saranan prasarana di wilayah pedesaan berupa infrastruktur, fasilitas umum dan sosial sedangkan kegiatan non fisik itu seperti kegiatan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat,” tutur Edi.

Selanjutnya, Edi juga menyampaikan jika program TMMD mempunyai sasaran pokok yaitu dengan membuka badan jalan sepanjang 1.8 KM dengan pengerjaan satu unit jembatan, selain itu program TMMD juga mempunyai sasaran tambahan yang meliputi Rehab 1 unit rumah tidak layak huni, pembuatan 5 unit jamban, pengecatan masjid dan pembangunan 1 unit pos kamling di link Cikerai. Selain itu dilaksanakan juga pembagian sembako dan pelaksanaan baksos kesehatan dan keluarga berencana.

Acara Pelaksanaan kegiatan TMMD yang ke 108 tahun 2020 akan di laksanakan selama 30 hari yang dimulai dari tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 29 Juli 2020 yang berlokasi di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.

Dalam kesempatan yang sama, Edi berharap kegiatan yang dilaksanakan bisa meningkatkan kebersamaan dan pembangunan di daerah. “Saya berharap Kegiatan ini dapat meningkatkan kebersamaan dan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” harap Edi. (Rbs)