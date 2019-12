Triniti Dinamik Rampungkan Konstruksi The Smith

TANGERANG – Triniti Dinamik menggelar topping off ceremony (pengecoran atap terakhir) dan merampungkan konstruksi The Smith di kawasan Alam Sutera, Kota Tangerang, Kamis (12/12).

Presiden Direktur Triniti Dinamik Samuel S. Huang mengatakan, Triniti Dinamik merupakan member Triniti Land yang berhasil membangun sejumlah proyek di Alam Sutera, seperti Brooklyn, Yukata, Collins dan Marc Boulevard di Batam. Pengembang bersyukur penjualan The Smith mencapai lebih dari 75 persen. “Ini dikarenakan kami memilih konsep yang unik dengan market segmen yang jelas,” katanya, Kamis (12/12).

The Smith merupakan bangunan mix-use, yang terdiri dari 7 lantai perkantoran, 5 lantai SOHO dan 14 lantai residential. Konsep 3.0 diterapkan dengan tepat sehingga menarik minat para pembeli. Pertama lobby The SMITH akan disediakan Giant LED yang dapat menampilkan profil dari perusahaan perusahaan yang memiliki perkantoran di The SMITH.

“Ini memberikan status yang prestisius untuk para tenant tersebut. Kedua yaitu Professional. The Smith menyediakan 1 lantai khusus untuk meeting room, conference room, receptionist, lounge yang akan dikelola secara profesional oleh GoWork. Ketiga yaitu Komunitas, yakni dengan adanya co-working space dan satu lantai yang dikelola oleh GoWork, The Smith memberikan peluang untuk networking,” katanya.

Kawasan Alam Sutera semakin berbenah diri sebagai pusat hunian dan pusat bisnis terkemuka di barat Jakarta. Sejumlah proyek apartemen menengah atas sedang dikembangkan di kawasan tersebut, termasuk The Smith.

Kehadiran banyak sekolah dan kampus bertaraf internasional di Alam Sutera turut memacu kebutuhan hunian di wilayah ini. Selain puluhan ribu mahasiswa, para investor juga turut menjadi pasar potensial apartemen di kawasan ini.

Sejumlah kampus internasional di Alam Sutera antara lain Universitas Bina Nusantara (Binus) Binus-ASO School of Engineering yang bekerjasama dengan Jepang, Swiss-German University, dan Universitas Bunda Mulia.

Selain kampus sekolah, juga terdapat pusat kuliner yang selalu ramai, yaitu Flavor Bliss yang menyediakan berbagai ragam makanan khas Indonesia, Jepang, Korea dan Eropa. Di dalam kawasan Alam Sutera juga ada rumah sakit taraf international, seperti Omni Hospital.

“Ada juga 2 mall besar, seperti Mall@alam sutera dan Living World. Terdapat juga sport centre, IKEA dan hotel Mercure yang selalu tinggi occupancy rate-nya,” katanya. (skn/aas)