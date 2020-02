Tunas Toyota Cilegon Raih Lima Penghargaan

SERANG – Tunas Toyota Cilegon yang dipimpin Helldy Agustian meraih lima penghargaan pada Toyota Convention Dealer 2020 yang digelar PT Toyota Astra Motor (TAM).



Kelima penghargaan yaitu Outlet Sales Performance for Agya, Outlet Sales Performance for Avanza, Outlet sales Performance for Yaris, Outlet After Sales Performance Customer Retention, dan Outlet Sales Performance Three Consecutive Years.



Penyerahan penghargaan bertempat di Nusa Dua Bali, Jumat (14/2). Malam harinya diadakan gala dinner yang dihibur oleh artis papan atas Tanah Air, seperti Yura, Glenn Fredly, Ari Laso, dan lainnya.

Sebanyak 300 kepala cabang Tunas Toyota yang hadir bersama istri merasa terhibur pada malam itu.



“Terima kasih atas kepercayaan pelanggan Toyota yang selama ini terus mempercayai pembelian dan perawatannya kepada Tunas Toyota Cilegon serta terima kasih kepada semua tim Tunas Toyota atas pencapaian terbaiknya tahun 2019,” ungkap Kepala Cabang Tunas Toyota Cilegon Helldy Agustian, Jumat (14/2), melalui keterangan tertulis.



Kata Helldy, penghargaan Outlet Sales Performance Three Consecutive Years sudah tiga tahun berturut-turut diterima Tunas Toyota Cilegon.



“Menghadapi 2020 dengan tema Move Stronger, kami berkeyakinan dengan team work yang baik target 2020 akan tercapai,” ungkap Helldy.



Pencapaian tahun lalu, lanjut dia, secara nasional Toyota mengalami kenaikan market share dari 31 persen menjadi 31,9 persen dengan penjualan 332 ribu unit.

Avanza nomor pertama dari market share 30,1 persen naik menjadi 32,4 persen dan All New Rush 42,9 persen naik menjadi 48,8 persen. (aas)