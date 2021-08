Usaha Camilan Tahu Jadi Peluang Bisnis Menggiurkan

Pandemi Covid-19 telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup, membuka usaha menjadi salah satu pilihan terbaik. Namun demikian, dalam memilih peluang usaha juga haru jeli dalam memilih usaha.

Lantas usaha yang seperti apa yang masih bisa jalan? Ada beberapa sektor usaha yang menjadi peluang usaha di masa pandemi, salah satunya adalah food and beverage.

Bisnis kuliner menjadi salah satu sektor bisnis tahan krisis ekonomi karena masyarakat masih membutuhkan makan dalam kondisi apa pun.

Tak hanya itu, kuliner cemilan tahu saat ini juga tengah naik daun dipicu maraknya cara penyajian yang lebih kekinian. Sebut saja Tahu Time, cemilan berbahan dasar tahu ini bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Tahu merupakan salah satu cemilan favorit masyarakat Indonesia.

Stepanus, Owner & CEO Tahu Time, mengatakan, tahu merupakan makanan tradisional yang sudah jadi jajanan favorit masyarakat Indonesia dari kalangan bawah sampai atas. Rasanya yang gurih sangat digemari oleh semua kalangan untuk disantap kapan pun dan di mana pun.

Sementara itu, dengan konsep bisnis modern untuk mengangkat tahu sebagai jajanan tradisional menjadi makanan kekinian yang bisa menjangkau berbagai kalangan, dengan harga ramah di kantong. “Tahu Time, dikemas dengan kualitas rasa yang menjadi ciri khas, yang dapat dinikmati dengan sambal yang disesuaikan dengan selera, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan bikin ketagihan,” ujar Stepanus dalam keterangan tertulis, kemarin.

Tahu Time memiliki tiga varian rasa, yaitu Tahu Krispi dengan lapisan tepung bumbu dengan cita rasa yang khas, Tahu Walik yang unik karena dibuat dengan metode dibalik, sehingga kulitnya crunchy dan diisi dengan aci yang kenyal.

Dan terakhir Tahu isi Pedas atau jeletot, yang menawarkan rasa pedas namun bikin nagih. “Tahu Time menjadi produk yang unggul karena memiliki teksture luar yang renyah, tekture dalam yang kenyal dan empuk, serta cita rasa yang cocok untuk konsumen Indonesia,” tutur Stepanus.

Sementara, Maria Johana Salvatrix de Rozari Marketing Direktur Tahu Time menambahkan bisnis ini menjanjikan bagi mitra, karena memiliki beberapa keunggulan dan kemudahan.

Seperti pemasaran produk yang dilakukan dengan offline melalui outlet, online melalui GoFood, dan Mitra Reseller, sehingga menjadi solusi dimasa pandemi sekarang. “Bisnis tahu memiliki margin yang tinggi, pembayaran tunai dan tingkat pengembalian modal yang relatif cepat. Selain itu mitra usaha akan ditraining baik produk, pelayanan, control bisnis, dan pendampingan sebelum operasional usaha,” jelas Maria.

Selanjutnya, untuk menjadi mitra, syaratnya cukup mudah yaitu; memiliki niat dan tekad untuk sukses dan memahami bisnis memiliki resiko. “Dengan proyeksi harian dapat menjual 25 box per hari, dikali Rp15 ribu per box, dalam 30 hari akan mendapatkan omset kisaran Rp11.250.000. Jika dikurangi dikurangi biaya-biaya, mitra akan mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp3,2 juta per bulan. Mitra bisnis akan balik modal kisaran 6,5 bulan,” papar Maria. (bie/jpnn)