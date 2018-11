JAKARTA – Wakai, merek fesyen yang terinspirasi dari Japanese lifestyle, telah memasuki usianya yang ke-6 di Indonesia tahun ini. Sebagai bentuk apresiasi terhadap respons positif masyarakat Indonesia atas kehadirannya, Wakai kembali menggelar promo tahunannya yang paling ditunggu-tunggu, yakni Wakai Buy One Get One, pada 19-25 November 2018 di gerai Wakai dan Mezzo di seluruh Indonesia.

Tahun 2018 menjadi tahun yang istimewa bagi Wakai karena tak hanya terus melakukan inovasi dengan menghadirkan produk-produk baru seperti GYOU, Plush, Seiryoku, dan Sail, Wakai juga terus melebarkan sayapnya dengan membuka gerai-gerai baru di beberapa kota, antara lain Medan dan Jambi. Kini Wakai telah memiliki lebih dari 50 gerai yang tersebar di 16 kota di Indonesia.

“Enam tahun bukanlah waktu yang singkat dan kami ingin terus mendekatkan diri dengan pelanggan- pelanggan kami. Promo tahunan Buy One Get One merupakan salah satu bentuk apresiasi kami untuk masyarakat Indonesia yang telah dengan hangat menerima kehadiran Wakai,” ujar Assed Lussak, Head of Marketing Wakai, dikutip dari siaran pers, Jumat (16/11).

Assed menjelaskan bahwa di promo Buy One Get One tahun ini, selain bisa mendapatkan produk-produk sepatu, pelanggan juga bisa mendapatkan produk-produk apparel, aksesori, dan bahkan beberapa produk pilihan dari merek fesyen untuk anak, Kohai. “Jika tahun lalu hanya sepatu, tahun ini koleksi apparel Wakai, seperti jaket, kemeja, dan sweat shirt juga bisa pelanggan dapatkan dalam promo Buy One Get One. Ada juga aksesori seperti tas, kaus kaki, dan topi, serta beberapa produk pilihan dari Kohai,” tambah Assed. (aas)