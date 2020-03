Walikota Cilegon Ajak Non ASN Masuk Program BPJAMSOSTEK

CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi mengajak organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Cilegon untuk memasukkan pegawai non ASN ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJAMSOSTEK. Seperti pegawai non ASN di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Hal itu disampaikan Walikota Cilegon Edi Ariadi saat memberikan sambutan pada pembukaan acara Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN di lingkungan Pemkot Cilegon, Selasa (10/3). Hadir pada acara itu Kepala BPJMASOSTEK Cabang Utama Serang Didin Haryono dan Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon Andi Mirnawati.

“Manfaatnya nanti akan dijelaskan secara rinci. Besar gak potongannya (iuran, red),” ungkap Edi.

Edi mengajak para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cilegon agar memerhatikan pegawai non ASN dengan memasukkan pada program BPJAMSOSTEK. Untuk iurannya, nanti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) memiliki kebijakan khusus. Hal itu demi menyejahterakan pegawai non ASN.

“Ada empat kegiatan dan manfaat. Saya yakin setelah mendapatkan sosialisasi ini tahu berapa iurannya dan manfaatnya. Seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ungkap Edi.

Seperti di Dinas Lingkungan Hidup, lanjut Edi, banyak pegawai non ASN, seperti pasukan kuning yang menyapu di jalan dan pengemudi sampah. Untuk asuransi kesehatan, mereka sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Sementara di BPJAMSOSTEK ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Kepala BPJMASOSTEK Cabang Utama Serang Didin Haryono saat memberikan sambutan mengungkapkan, BPJAMSOSTEK memiliki visi melindungi dan menyejahterakan pegawai dan keluarganya.

“Bagi pekerja perusahaan swasta dan BUMN secara langung menjadi peserta BPJAMSOSTEK yang didaftarkan perusahaan. Kepesertaan BPJAMSOSTEK kini diperluas segmennya yang mencakup pekerja yang bukan pegawai negeri,” ungkap Didin.

Pada sosialisasi ini, lanjut dia, pihaknya akan menyajikan informasi manfaat program BPJAMSOTEK dan layanan yang akan diberikan kepada peserta. Seperti bagaimana melayani pegawai non ASN.

“Ada TKK, THL atau istilah lain untuk pegawai non ASN, memiliki risiko dalam pekerjaannya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka. Di sini BPJAMSOSTEK, pemerintah, dan Kejari bersama-sama melindungi para pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Kata Didin, Kejari memiliki peran dalam sosialisasi ini sebagai implementasi dari perjanjian kerja sama antara BPJAMSOTEK dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung. Perjanjian kerja sama itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah.

“Kejari memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder supaya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti seperti para ketua RT dan RW, marbot masjid, hingga pegawai non ASN. Iurannya tidak seberapa untuk masuk program BPJAMSOSTEK,” ungkap Didin.

Diberitakan sebelumnya, program BPJAMSOSTEK meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Untuk pegawai non ASN minimal ikut dua program yaitu JKK dan JKM. Iuran per bulannya Rp8.500 per bulan atau 0,54% dari rata-rata gaji pokok golongan ASN terendah Rp1.560.800.

“Ini jelas lebih kecil dibandingkan dengan iuran pekerja mandiri (peserta bukan penerima upah) sebesar Rp16.800 per bulan, tapi manfaatnya besar,” jelas Didin. (aas)