Walikota Cilegon Perkuat CU Old Star

CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi bakal memperkuat tim Cilegon United (CU) Old Star dalam laga amal bertajuk Legend Trofeo di Stadion Krakatau Steel, Kota Cilegon, Sabtu (27/4). Pada turnamen segitiga itu, CU Old Star akan bertemu dengan KS Old Star dan Persib Legend.

“Insya Allah saya akan ikut main memperkuat CU Old Star, walaupun hanya akan turun beberapa menit,” kata Edi usai menerima kunjungan perwakilan Persib Legend di ruang kerja walikota Cilegon, Jumat (26/4).

Edi menyambut baik turnamen tersebut lantaran bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Cilegon ke-20. Laga ketiga tim itu akan digelar sekira pukul 14.00 WIB. “Secara kebetulan juga, turnamen ini sekaligus memeriahkan HUT Kota Cilegon,” jelas pria yang menjabat Ketua Asosiasi Kota (Askot) Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Cilegon itu.

Perwakilan Persib Legend, Aries Rinaldie mengatakan, turnamanen tersebut digelar dalam rangka reuni perak pemain Persib 1994 dan 1995 yang berhasil merebut juara Liga 1.

“Kita ingin mempererat silaturahim dengan klub di Jabar dan Banten pada Turnamen Trofeo ini. Sebagai kegiatan amal, kalau ada hasil dari penjualan tiket akan kita salurkan untuk mantan pemain persib,” kata penjaga gawang Persib Legend itu.

Aris mengungkapkan, Persib Legend akan diperkuat sekira 27 pemain. Di antaranya Gatot Prasetyo, Dede Iskandar, Nandang Kurnaidi, Asep Sumantri, Yudi Guntara, Robby Darwis, Yusuf Bahtiar, Sutiono, Tatang Suryana, Asep Poni, Asep Dayat, Asep Kustiana, dan Yadi Mulyadi. “Ditambah Nasuha dan Tantan sebagai bintang tamu. Serta pelatih Indra Tohir, Asisten 1 Jajang Nurjaman, dan Asisten 2 Emen Suwarman. Turnamen ini menjadi tur ketiga yang sudah kita jalani, setelah dari Ciparay Bandung dan Bandung Jawa Barat,” jelas Aris.

Sementara, Presiden CUFC Old Star Yudhi Aprianto mengaku, timnya tidak banyak melakukan persiapan. Namun, seluruh pemain telah siap.

“Pemain CUFC Old Star sudah lengkap. Ada Bahrul Ulum, Elli Suheli, Toni Kiswanto, Sayuti, Asari, Marhumi, Nelson, dan lainnya. Penjaga gawang ada Agus dan Limin. Ditambah keikutsertaan Pak Walikota Cilegon, kita sudah siap untuk bertanding,” ungkap Yudhi. (rbs/nda/ira)